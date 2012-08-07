نمایشگاه "مهر ماندگار" در هفته دولت در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد در جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه هفته دولت افزود: هفته دولت آخرین و بهترین فرصت برای برگزاری نمایشگاه بزرگ عملکرد و دستاورد های دولت نهم و دهم است.



وی با اشاره به اینکه در سال های قبل دو نمایشگاه بزرگ در استان برگزار شده، یادآور شد: محتوای عملکرد دولت نهم از مجموعه نمایشگاه های برگزار شده و عملکرد دولت تا به امروز در نمایشگاه رونمایی می شود.



استاندار زنجان با بیان اینکه یکی از بزرگترین کارهای دولت در استان برگزاری نمایشگاه دستاورد دولت نهم و دهم است، یادآور شد: مسئولین در تمام موضوعات مستندسازی کرده و نمودارها و فعالیت های خود را به گونه ای عنوان کنند که مردم در تمام رده های سنی بتوانند از شاخص های عنوان شده درک کافی را داشته باشند.



رئوفی نژاد با بیان اینکه سه کمیته زیربنایی با مسئولیت معاون عمرانی، کمیته اقتصادی با معاونت برنامه ریزی استانداری و کمیته فرهنگی اجتماعی با مسئولیت معاون سیاسی امنیتی استانداری کمیته های زیر مجموعه ستاد هستند ادامه داد: تمام پروژه ها و برنامه ریزی ها با معاونت این کمیته ها صورت می گیرد.



وی ادامه داد: در نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم باید عملکرد هفت ساله دولت نهم و دهم با عملکرد 27 سال گذشته مورد ارزیابی و مقایسه قرارمی گیرد.



رئوفی نژاد با اشاره به اینکه رویکرد و نگاه دولت نهم و دهم خدمت رسانی و مهرورزی است، اذعان کرد: اعتبارات نمایشگاه به صورت متمرکز بوده و کمیته ها باید فعالیت های خود را آغاز کنند.



وی با اشاره به اینکه کارهای برجسته استان باید به صورت برش استانی در نمایشگاه در معرض دید قرار گیرد، یادآور شد: هر یک از کمیته های مشخص شده کتابچه ای را از عملکرد دستگاه ها به صورت مستند ارائه دهند و در اختتامیه نمایشگاه از این کتابچه ها رونمایی شود.

استاندار زنجان افزود: روسای دستگاههای اجرایی این استان باید سعی کنند نمایشگاه دستاوردهای دولت که در هفته دولت برپا خواهد شد مورد قبول عموم مردم قرار گیرد به طوری که غرفه های نمایشگاه برای کودکان، جوانان و نوجوانان نیز جذابیت داشته باشد.

رئوفی نژاد ادامه داد:‌ اعضای ستاد برپایی نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم استان زنجان باید با تکمیل اسناد تاریخ عملکرد هفت ساله دولت از هیچ کوششی در برپایی بهتر و باشکوه تر نمایشگاه دریغ نکنند.