خبرگزاری مهر - گروه ایران در جهان: رسانه های منطقه ای و بین المللی جهان عرب هر روز به بازتاب مهمترین خبرهای جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود می پردازند که در این گزارش به آنها می پردازیم.

تحرکات منطقه ای ایران درباره سوریه

الجزیره امروز در گزارشی به اشاره به سفر "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی به دمشق برای دیدار با "بشار اسد" و دیدار "علی اکبر صالحی" با مقامات آنکارا اشاره کرده و آنرا در راستای تحرکات اقلیمی جمهوری اسلامی ایران درباره سوریه ارزیابی می کند.

در این گزارش آمده است: ایران چند روز قبل از برگزاری اجلاس مشورتی در سطح وزیران خارجه درباره سوریه، تحرکات دیپلماتیک فشرده ای را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس، همزمان با دیدار امروز جلیلی و اسد در دمشق، وزیرخارجه ایران به آنکارا سفر کرده است. همچنین ساعتی پیش منابع خبری از ورود "حمید بقایی" معاون رئیس جمهوری ایران به قاهره خبر دادند که نخستین سفر یک مقام مسئول ایرانی به مصر از زمان پیروزی انقلاب در این کشور محسوب می شود. البته اعلام نشده که این سفر در راستای گفتگو درباره سوریه و یا فقط برای بحث و گفتگو درباره روابط دوجانبه صورت گرفته است.

روزنامه القدس العربی نیز امروز در خبری با عنوان "دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دمشق به دیدار اسد می رود" اعلام کرد: جلیلی در دمشق با اسد و برخی دیگر از مقامات بلندپایه سوری دیدار می کند.

این روزنامه در ادامه تاکید می کند: در حالی که مخالفان سوری و آمریکا، ایران را به حمایت نظامی از نظام سوریه متهم می کنند، ایران به عنوان مهمترین همپیمان سوریه در منطقه،آمریکا، عربستان، قطر و ترکیه را در تسلیح و تجهیز مخالفان سوری برای سرنگونی نظام اسد دخیل می داند.

خبرگزاری سانا ، بخش عربی خبرگزاری فرانسه، روسیاالیوم ، المنار، خبرگزاری کویت، ایلاف عربستان، الحیات چاپ لندن، پایگاه المحیط مصر، روزنامه النهار الجدید و الجریده کویت از رسانه هایی بوده اند که این تحرکات دیپلماتیک ایران را پوشش داده اند.

میزان نگرانی تل آویو از موشکهای ایران و حزب الله

روزنامه الحیات در گزارشی نوشت: در صورت وقوع جنگی در آینده سرویسهای امنیتی اسرائیل زرداخانه موشکی حزب الله لبنان را خطرناک تر از موشکهای ایرانی برای امنیت اسرائیل می دانند.

به گزارش خبرنگار الحیات در بیت المقدس، ارتش اسرائیل اخیرا اعلام کرده که بانک اهداف نظامی اش را در لبنان تعیین کرده و نیروهوایی اسرائیل را مامور حمله احتمالی به سکوهای پرتاب موشکهای دوربرد حزب الله کرده است.

در همین راستا مقامات اسرائیلی با اشاره به پشتیبانی ایران از جنبش حزب الله لبنان، پیش بینی می کنند حزب الله در جنگ آتی هزاران موشک پیشرفته را نه فقط در محدوده شهر "کریات شمونه" تا "حیفا" ، بلکه در وسعت کل اسرائیل پرتاب کند که خطرناکترین این حملات می تواند از سوی موشکهای اسکاد دوربرد انجام شود.

بازتاب اعترافات جاسوسان وابسته به رژیم صهیونیستی

روزنامه السفیر لبنان امروز در گزارشی به بازتاب بازداشت و اعترافات جاسوسان وابسته به رژیم صهیونیستی در ایران پرداخته است.

السفیر با چاپ تصاویری از جاسوسان وابسته به رژیم صهیونیستی تاکید می کند: ایران اخیرا اعترافات 13 جاسوس را که با همکاری سرویس جاسوسی اسرائیل اقدام به ترور دانشمندان هسته ای ایران در سال 2010 کرده بودند را پخش کرد.

در ادامه این گزارش به اقدام اخیر دولت برای قطع ارتباط اینترنتی وزارتخانه ها اشاره شده و آمده است: وزارت ارتباطات ایران در نظر دارد از یک ماه دیگر برای جلوگیری از حملات ویروسهایی همچون استاکسنت و فلیم، ارتباط وزارتخانه ها به اینترنت را قطع کند.

السفیر در ادامه به اظهارات "رضا تقی پور" وزیر ارتباطات ایران اشاره کرده و به نقل از وی اعلام می کند: ایران در نظر دارد یک شبکه اطلاعاتی ملی را ایجاد کند که با استفاده از آن تمامی اطلاعات حساس خود را در محلی امن نگهداری کند.