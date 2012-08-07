استاندار اردبیل با عوامل خبرگزاری مهر دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که ظهر سه شنبه و در طی یک سال گذشته برای دومین بار انجام شد، سید حسین صابری رمز موفقیت یک رسانه را امانت داری، صداقت، اطلاع رسانی شفاف و مهمتر از همه توکل به خدا و رعایت اخلاق حرفه ای دانست.

وی با تاکید به جایگاه ویژه مطبوعات در تنویر افکار عمومی گفت: مطبوعات می تواند با شفاف سازی، اطلاع رسانی دقیق، تحلیل مناسب از اتفاقات روز جامعه و درج به موقع اخبار در تنویر افکار عمومی نقش بسزایی داشته باشند.

شفاف سازی رسالت اصلی مطبوعات

صابری با اشاره به نقش حساس رسانه در وضعیت فعلی کشور تصریح کرد: در حال حاضر عزت کشور اسلامی ایران از یک سو و توطئه های دشمنان از سوی دیگر شرایط حساسی را بوجود آورده که لازم است رسانه ها به درستی آن را مدیریت و عموم مردم را با اخبار خود آگاه کنند.

وی موضوعاتی نظیر افزایش تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف، کاهش مصرف کالاهای خارجی و تلاش در جهت ترویج فرهنگ صرفه جویی را از جمله محورهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و تاکید کرد: ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه بر عهده مطبوعات و رسانه است.

اثرگذاری قابل توجه خبرگزاری ها نسبت به جراید محلی

استاندار اردبیل با تقدیر از عملکرد خبرگزاری مهر اردبیل تاثیر گذاری خبرگزاری ها را نسبت به جراید محلی تاثیرگذارتر توصیف کرد و گفت: خبرگزاری ها به دلیل فعالیت گسترده در فضای مجازی می توانند تاثیر سراسری داشته باشند.

وی ارائه راهکارهای عملی در گزارشات تحلیلی را مهم و ضروری عنوان کرد و افزود: گزارشات تحلیلی و انتقادی که با نظر کارشناسی و ابراز عقیده مسئولان دستگاههای اجرایی نوشته می شود می تواند راه گشای مشکلات بوده و راه حل هایی را در ذهن مدیران تداعی کند.

وی تعامل خبرگزاری مهر را با استانداری اردبیل مطلوب توصیف کرد و با ابراز ضایت از نحوه تعامل این رسانه با مجموعه استانداری یادآور شد: فعالیت خبرگزاری مهر همراه با رعایت مولفه های اخلاق حرفه ای است.

در پایان این بازدید استاندار اردبیل از تلاش خبرنگاران خبرگزاری مهر در استان اردبیل و عملکرد مثبت آن تقدیر کرد.