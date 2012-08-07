به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو صبح سه‌شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: خبرنگاران زبان گویای ملت و مسئولان هستند و با قلم و بیان خود به خوبی ارتباط بین مردم و مسئولان را ایجاد می‌کنند.

وی به حساسیت بالای شغل خبرنگاری اشاره کرد و ادامه داد: خبرنگاران همواره به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در تعلیم و تربیت نقش آفرین هستند و افراد زیادی را با فعالیت خود تحت شعاع قرار می‌دهند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه دفاع از دستاوردهای انقلاب، حریم ولایت فقیه و ارزش‌های اسلامی را از رسالت خبرنگاران عنوان کرد و اضافه کرد: خبرنگاران منادی وحدت، عظمت و رشد یک جامعه هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه خبرنگاران در جامعه امیدبخش هستند و همواره ایجاد کننده نشاط و امید در جامعه هستند، افزود: خبرنگاران همواره در همه مقاطع رسالت خطیری بر عهده داشته‌اند و همیشه در انعکاس واقعیت‌ها نقش آفرین بوده‌اند.

سردار رزمجو به نقش خبرنگاران در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: حضور خبرنگاران در دوران دفاع مقدس در محل جنگ و انعکاس اخبار در پیشبرد اهداف انقلاب بسیار ارزنده و برجسته بود و نقش مهمی را در این زمینه ایفا کردند.

وی انعکاس واقعیت‌های جامعه را از وظایف مهم خبرنگاران عنوان کرد و گفت: نقش یک خبرنگاران در خنثی کردن تفکر و توطئه دشمنان نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارند و بیان واقعیت‌های جامعه از ویژگی‌های یک خبرنگار خوب و برجسته است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه ایجاد آرامش و یا مخدوش کردن جامعه به قلم خبرنگاران بستگی دارد، افزود: خبرنگاران پل ارتباطی مناسبی بین مردم و مسئولان هستند که باید این ارتباط به خوبی حفظ شود.