  1. سیاست
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

حاجی دلیگانی در گفتگو با مهر:

فرهنگی رئیس فراکسیون طرح‌ها و لوایح مجلس شد/ عضویت 50 نماینده در فراکسیون

فرهنگی رئیس فراکسیون طرح‌ها و لوایح مجلس شد/ عضویت 50 نماینده در فراکسیون

سخنگوی فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس از انتخاب اعضای هیئت رئیسه این فراکسیون خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات هیئت رئیسه این فراکسیون صبح امروز برگزار شد که در نهایت محمد حسین فرهنگی به عنوان رئیس، عباس مقتدایی نائب رئیس اول و محمد حسین حسین زاده بحرینی به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه بنده نیز به عنوان سخنگوی فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدم، گفت: همچنین سعید زمانیان به عنوان دبیر اول و محمد ابراهیم محبی به عنوان دبیر دوم این فراکسیون انتخاب شدند.
 
سخنگوی فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس به اهداف تشکیل این فراکسیون اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های کارشناسی داخل و خارج مجلس و رسیدن به فهم مشترک در موضوعات دارای اهمیت کشوری از اهداف تشکیل این فراکسیون است.
 
وی تصریح کرد: همچنین کم تاثیر کردن لابی گری های غیر اصولی در مجلس از اهداف مهم تشکیل فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس است.
 
سخنگوی فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس با بیان اینکه تاکنون پنجاه نفر در این فراکسیون حضور دارند، گفت: این فراکسیون عملکرد سیاسی ندارد و تنها به بحث های کارشناسی توجه دارد.
 
کد مطلب 1668131

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