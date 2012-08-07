حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات هیئت رئیسه این فراکسیون صبح امروز برگزار شد که در نهایت محمد حسین فرهنگی به عنوان رئیس، عباس مقتدایی نائب رئیس اول و محمد حسین حسین زاده بحرینی به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه بنده نیز به عنوان سخنگوی فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدم، گفت: همچنین سعید زمانیان به عنوان دبیر اول و محمد ابراهیم محبی به عنوان دبیر دوم این فراکسیون انتخاب شدند.

سخنگوی فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس به اهداف تشکیل این فراکسیون اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های کارشناسی داخل و خارج مجلس و رسیدن به فهم مشترک در موضوعات دارای اهمیت کشوری از اهداف تشکیل این فراکسیون است.

وی تصریح کرد: همچنین کم تاثیر کردن لابی گری های غیر اصولی در مجلس از اهداف مهم تشکیل فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس است.

سخنگوی فراکسیون طرح ها و لوایح در مجلس با بیان اینکه تاکنون پنجاه نفر در این فراکسیون حضور دارند، گفت: این فراکسیون عملکرد سیاسی ندارد و تنها به بحث های کارشناسی توجه دارد.

