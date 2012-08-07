مسکن مهر نهضت عظیمی برای خانه دار شدن اقشار متوسط جامعه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در نشست با فعالان بخش خصوصی مسکن و مدیران دستگاه‌های اداری مرتبط با این بخش، از مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی در سبد کالای خانوارها و از مقولات مهم اقتصادی و تأثیرگذار بر سایر بخش‌ها نام برد و تصریح کرد: دولت نهم و دهم اقدامات و تلاش‌های خوبی را در زمینه سامان دادن به مشکلات این حوزه داشته است.



وی طرح جهادی مسکن مهر را از طرح‌های ماندگار و ابتکاری دولت برای رفع اساسی نیاز مسکن در کشور، عنوان کرد و گفت: این طرح ارزشمند به واقع نهضت عظیمی برای خانه دار شدن محرومان و اقشار متوسط جامعه بود.



استاندار قم با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل دستگاه‌های دست اندرکار و همه بخش‌های درگیر موضوع، برای سرعت دادن به روند اجرا و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های مسکن مهر استان، گفت: تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط، می‌تواند زمان آماده سازی و تحویل واحدهای مسکونی را کوتاهتر نماید.



پیریایی با بیان این که مردم از دغدغه و تلاش جدی مسئولان برای حل مشکل مسکن، آگاهی کامل دارند، افزود: این تلاش‌ها، زمانی به ثمر نشسته و کام مردم را شیرین خواهد کرد، که واحدهای ساخته شده در اسرع وقت تکمیل و تحویل متقاضیان شود.



وی در تشریح نتایج نشست خود با فعالان مسکن استان، گفت: این جلسه، فرصت و زمینه خوبی را برای طرح مسائل، مشکلات و تجارب و دیدگاه ها از سوی مسئولان تعاونی‌‌های مسکن و شرکت‌های خصوصی انبوه ساز استان، فراهم کرد.



استاندار قم با اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست، اظهار کرد: مباحث و موضوعات مطرح شده در این جلسه، نشان داد که مجموعه انبوه سازان و شرکت های غیر دولتی فعال در عرصه مسکن و ساخت و ساز استان، از توان و قابلیت و سطح اثر گذاری بالایی برخوردار هستند.



پیریایی همچنین به ظرفیت های ویژه قم در حل مشکلات کلان اشاره و تصریح کرد: باید دست اندرکاران بخش مسکن استان، از این ظرفیت قم برای کمک به حل موضوعات و رفع موانع کشوری این بخش بهره بگیرند.



در این جلسه مدیران شرکت‌های ساختمانی انبوه ساز و فعال در بخش مسکن استان قم، در فضایی صمیمی و در حضور استاندار قم، به بیان مسائل و مشکلات و طرح نقطه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه پیشبرد بهتر امور این حوزه پرداختند.