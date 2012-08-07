دستگیری سارقان سیم برق و کشف 18 فقره سرقت در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کرم محمدی اظهار داشت: در پی سرقتهای متعدد سیم برق در این شهرستان و در پی آن قطعی متناوب برق این منطقه، تحقیقات پلیس این شهرستان در راستای دستگیری سارقان آغاز شد و در بررسیهای اولیه مشخص شد اغلب سرقتهای سیم برق توسط سارقان، به صورت شبانه صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: پلیس شهرستان قدس با فعال سازی و تقویت گشتهای انتظامی در نقاطی که احتمال سرقت بیشتر بود و تحت نظر قرار دادن مناطق جرم خیز، موفق به دستگیری فردی بنام "کامران - د" در حین سرقت کابل برق در یکی از خیابان های فرعی این شهرستان شده ومتهم جهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی افزود: متهم پس ازانتقال به پلیس آگاهی در بازجویی های پلیس به 17 فقره سرقت سیم برق و یک فقره سرقت منزل با همدستی فردی بنام "رضا- ج" اعتراف کرد که در عملیات پلیسی دیگر همدست وی دراین شهرستان دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس گفت: در ادامه تحقیقات پلیس، دو مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر و مقادیری اموال مسروقه، لوازم خانگی وسیم برق مسروقه کشف و ضبط شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده،جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.