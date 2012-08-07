مرمت خانه تاریخی زینت الملک به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک بصیری گفت: مرمت این خانه تاریخی شیراز با اعتباری بالغ بر 475 میلیون ریال به همت معاونت میراث فرهنگی این اداره کل از اوایل تیرماه شروع شده است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 50 درصدی این پروژه افزود: با توجه به اهمیت و ظرافت موجود در مرمت بخشهای این خانه تاریخی،این عملیات با دقت تمام توسط مرمت گران ماهر فارس انجام خواهد شد.

این کارشناس فنی میراث فرهنگی بیان کرد: حفاظت و مرمت تزئینات نقاشی بنا از مهمترین اقدامات در نظر گرفته شده در مرمت خانه زینت الملک است.

مدیر داخلی بافت تاریخی شیراز با اشاره به وجود گچبریهای منحصربفرد وبی نظیر در این خانه،گفت: کارمرمت این تزئینات نیز از دیگر اقدامات در این پروژه است.

خانه زینت‌الملک یکی از آثار به جای مانده از دوره قاجار است که ساخت آن در حدود سال ۱۲۹۰ ه. ق توسط علی محمد خان قوام الملک دوم آغاز و در سال ۱۳۰۲ ه. ق به اتمام رسیده‌است. سقف بیشتر اتاقهای این خانه چوبی است که با نقاشی تصاویر گوناگونی از حیوانات، پرندگان و گل و بوته آراسته شده‌است.

بنای اندرون زینت الملک مربوط به دوره قاجار است کاشی‌کاری هفت رنگ هلالی که در پیشانی ساختمان جا گرفته از زیبایی خاص برخوردار است و تصاویر خورشید، دو فرشته، دو شیر شمشیر به دست همراه با آیه نصرمن‌الله و فتح‌قریب به چشم می‌خورد.

ساختمان غربی بنا دارای تالار شاه‌نشین آینه‌کاری و گچ‌بری با تصاویر اروپایی است. این ساختمان در سه ضلع دارای زیرزمین بسیار وسیع و گسترده‌ای است که امروزه از آن به عنوان گنجینه تاریخ فارس استفاده می‌شود. در این موزه تمامی شخصیتهای برجسته شیراز به صورت مجسمه برای بازدید مردم به نمایش گذاشته شده است.

این بنا که در ضلع غربی نارنجستان قوام، قرار دارد به دلیل سکونت خانم زینت‌الملک قوامی، دختر قوام‌الملک چهارم، به این نام معروف است.

این اثر در شیراز، خیابان لطفعلی خان زند واقع و در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۴ به شماره ۹۳۸ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.