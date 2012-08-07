48 پایگاه حامی یابی در خراسان جنوبی برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام کمیته امداد امام خمینی ‌(ره) خراسان جنوبی گفت: همزما ن با شب های پر فضیلت قدر تعداد 48 پایگاه حامی یابی در سطح استان بر پا می شود.

محمد حسین عنایتی فرگفت: این طرح فرصت مناسبی است که فرد یا افرادی به عنوان حامی بصورت داوطلبانه پس از گفتگوی حضوری در پایگاههای حامی یابی و اطلاع از جزئیات طرح با انتخاب خود در حمایت از یک یا چند فرزند یتیم برای مدت یک یا چند سال مشارکت کنند.

وی عنوان کرد: در این طرح حامی پس از انتخاب فرزند معنوی خود ماهانه حداقل مبلغ 200 هزار ریال به حساب وی واریز می کند و می تواند جهت دیدار چهره به چهره ، پس از هماهنگی با کمیته امداد با فرزند معنوی خود از نزدیک دیدار کند.

عنایتی فر در ادامه افزود: علاوه بر شناسنامه های ایتام تحت حمایت، طرح محسنین با هدف حمایت از خانواده های نیازمند غیر یتیم، طرح کوثر با هدف تامین جهیزیه برای دختران در آستانه ازدواج و طرح شفا با هدف تامین هزینه درمانی برای بیماران صعب العلاج نیازمند اجرا خواهد شد.

قائم مقام کمیته امداد خراسان جنوبی تصریح کرد: علاوه بر پایگاههای حامی یابی در سطح استان، پایگاهی در جوار حرم علی بن موسی الرضا (ع) و پایگاهی در حاشیه جشن رمضان در تهران برپا می شود.

مراسم لیالی قدر در امامزادگان شاخص خراسان جنوبی برگزار می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: مراسم ویژه شب های قدر در امامزادگان شاخص استان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی اظهارکرد: در شب های قدر مراسم معنوی با حضور مردم و با سخنرانی سخنرانان و مداحان معروف همراه با قرآن به سر، دعا و مناجات و ذکر توسل، عزاداری و سینه زنی برپا می شود.

وی با اشاره به برگزاری 12محافل انس با قرآن با حضور قاری مصری در سطح شهرستان های خراسان جنوبی، افزود: از برنامه ‌های مهم اداره کل اوقاف و امور خیریه در ایام مبارک ماه رمضان، دعوت از قاری برجسته مصری و قاریان بین ‌المللی برای برگزاری محفل انس با قرآن کریم است.

وی با اشاره به اینکه استاد علی شمیس روز سه شنبه 17 مرداد وارد بیرجند می ‌شود، افزود: این قاری روز سه شنبه قبل از افطار درهیئت فاطمیه بشرویه و پس از آن در امامزادگان شهرستان فردوس تلاوت می کند.

حجت الاسلام گرایلی افزود: استاد علی شمیس روز چهارشنبه 19 رمضان در امامزادگان سید حسن روستای دوست آباد و امامزاده روستای کریمو و مصعبی و روز پنجشنبه 20 رمضان در امامزاده زیدالنار(ع) روستای آفریزو آستانه شهدای باقریه و مرکز آموزش محمد رسول الله (ص) به تلاوت می پردازد.

وی ادامه داد: این قاری برجسته در روز جمعه 21 رمضان در حسینیه شهدا نهبندان و مسجد شهرستان سربیشه و روز شنبه 22 رمضان در مسجد جامع خضری و مسجد جامع زیرکوه به تلاوت کلام وحی می پردازد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بر تبیین جایگاه وقف و بقاع متبرکه توسط سخنرانان در لیالی قدر تاکید کرد.