مرمت مسجد جامع گرگان امسال پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مرجلع تقلید شیعان افزود: مرمت این مسجد تاریخی که از اوایل سال جاری آغازشده، هم اکنون در مراحل پایانی کار قرارداشته و در مرحله مرمت سنگ فرش محوطه مسجد است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بخش‌های دیگر این طرح که در ماه‌های گذشته انجام شده شامل مرمت کتیبه‌ها، استحکام بخشی و طراحی حوض بوده است.

وی اذعان داشت: این مسجد از نوع مساجد ۴ ایوانه و متعلق به دوران سلجوقی است که در دوره‌های صفوی و افشاری مورد مرمت قرار گرفته و به شماره ۱۸۱ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

آیت الله علوی گرگانی یکی از مرجع تقلید شیعیان نیز دراین دیدار گفت: مسئولان باید حرف و عملشان یکی باشد که اگر حرف از عمل بیشتر باشد، از مصادیق نفاق به شمار می رود ولیکن اگر حرف با عمل برابر باشد از نشانه های ایمان است.

وی در ادامه افزود: از حضرت رسول اکرم(ص) آمده است که خداوند عمل وکارکردن را دوست دارد ولیکن باید مراقبت نمود هرکس کاری انجام می دهد به احسن وجه آنرا به پایان رساند.

مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: در امور مربوط به فعالیت های میراث فرهنگی که یک حوزه تخصصی و کارشناسی است نباید دخالت های بی مورد و غیرکارشناسانه صورت گیرد که به نتیجه کار لطمه وارد شود.

وی اذعان داشت: دلسوزی باید به گونه ای باشد که سد راه عملکرد و فعالیت دولت درحوزه میراث فرهنگی نشود.