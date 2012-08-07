دعوت مدافع صبای قم به تیم ملی زیر 22 سال برای مسابقه تدارکاتی با سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، مدافع تیم فوتبال صبای قم در ترکیب تیم ملی فوتبال زیر ۲۲ ساله‌های کشورمان برابر سوریه بازی می‌کند.



این در حالی است که تیم فوتبال زیر ۲۲ ساله‌های ایران در شهریور با تیم ملی سوریه دو دیدار دوستانه برگزار می‌کند و سعید لطفی بازیکن سابق تیم های راه آهن شهر ری و شهرداری اراک که امسال به صبای قم پیوسته است، این تیم را همراهی می کند.



مسابقات قهرمانی زیر 22 ساله های آسیا سال آینده برگزار می شود و کادرفنی تیم ملی کشورمان در حال برنامه ریزی است تا در این مسابقات حضور موفقی داشته باشد، از همین رو در اولین برنامه ریزی صورت گرفته اعضای این تیم از 11 تا 17 شهریور در کمپ تیم های ملی اردویی را برگزار می کنند.



قرار است تیم سوریه در این تاریخ به ایران آمده و دو بازی در تاریخ های 13 و 15 شهریور با تیم زیر 22 ساله ها انجام دهد.



نخستین گل میلاد سلیمان فلاح با پیراهن صبای قم در لیگ دوازدهم



مهاجم جوان و آِینده دار تیم فوتبال صبای قم نخستین گل خود را با پیراهن صبای قم در دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به ثمر رساند.



این بازیکن میلاد سلیمان‌فلاح است که در نیمه دوم دیدار با پرسپولیس تهران با صلاحدید کادر فنی صبای قم در ترکیب این تیم قرار گرفت و جایگزین بهمن طهماسبی شد تا با فرصت طلبی به موقع خود در حالی که صبایی ها مشغول خنثی کردن حملات پرسپولیس بودند، گل اول صبا را به ثمر برساند.



این بازیکن معتقد است که بازیکنان صبای قم مقابل پرسپولیس شاهکار کردند و این برد را به مردم قم تبریک گفت، ضمن اینکه به نظر وی صبای قم در این دیدار از موقعیت‌های خود به خوبی استفاده کرد و توانست به پیروزی برسد.



وی افزود: هدف ما قهرمانی در لیگ و موفقیت در آسیا است زیرا تیم پرمهره‌ای را شکست دادیم و شاهکار کردیم و این نتیجه را به مردم قم تبریک می‌گویم، ضمن اینکه توانستیم حملات پرسپولیس را خنثی کنیم و با این برد ناکامی هفته گذشته را جبران کنیم.



جدال صبای قم با فرش آراء مشهد در هفته سوم لیگ برتر فوتسال



صبای قم در هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور دومین بازی خارج از خانه خود را برگزار می کند.



در حالی که دیدارهای هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روز جمعه سیزدهم مرداد ماه برگزار شد و قرار است بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال دیدارهای هفته دوم نیز روز یکشنبه بیست و دوم مردادماه برگزار شود، تیم های لیگ برتری در هفته سوم روز بیست و هشتم مرداد ماه به مصاف رقبا می روند.



این در حالی است که تیم فوتسال صبای قم بعد از بازی خارج از خانه با تیم فوتسال شهرداری تبریز که به برتری سه بر صفر این تیم انجامید و همچنین بازی خانگی که یکشنبه هفته آینده برگزار می شود، از ساعت 22:30 شنبه بیست و هشتم مرداد ماه در سالن شهید بهشتی مشهد با تیم فوتسال فرش آراء مشهد این شهر بازی خواهد کرد.

