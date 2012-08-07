کاهش 70 درصدی جرائم خشن در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین سه شنبه صبح در بازدید از موزه دفاع مقدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از زمان حضورم به عنوان استاندار در فارس اتفاقات مناسبی در حوزه های مختلف این استان به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: در بعد فرهنگی شاهد توسعه حرم شاهچراغ(ع) بودیم ،از نظر اقتصادی سرمایه گذاران بیشتری دراستان جذب شدند، درزمینه کشاورزی نیز اتفافات خوبی به وقوع پیوسته که در آینده نزدیک در مورد آنها اطلاع رسانی می شود.

استادار فارس اضافه کرد: ساماندهی صنعت فارس وبرطرف مشکل کارخانه ITI از مهم ترین اقدامات حوزه صنعت در یکسال گذشته است.

صادق عابدین بالا بردن ضریب اشتغال استان ، افزایش مسائل امنیتی در استان و کاهش 70 درصدی جرائم خشن در فارس را از دیگر اقدامات مهم خود در یکسال گذشته عنوان کرد واظهار امیدواری کرد که در آینده شهرشیراز بیشتراز شرایط کنونی توسعه یابد.

پیگیری خبرنگاران در حوزه های مختلف برای توسعه استان

وی با تبریک روز خبرنگار به فعالان این عرصه ابراز داشت: خبرنگاران در حوزه های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، فرهنگ، اشتغال، امنیت، انرژی به منظور توسعه استان پیگیرمسائل باشند.

استاندار فارس یادآور شد: در یک سال گذشته رسانه ها ومطبوعات فارس بدون پرداختن به مسائل حاشیه‌ای فضای آرامی را در سطح استان ایجاد کردند که به وجود آمدن این جو باعث شد مسئولان استانی درمحیط آرام و بدون جنجال به مردم خدمت‌رسانی بهتری انجام دهند.