مهمترین نشانه های پیری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیری به معنای از دست دادن تدریجی توانایی دستگاههای بدن در برابر شرایط محیطی، افزایش بروز بیماریها و در نهایت وقوع مرگ تعریف شده است از طرف دیگر پیری در زیست شناسی و فیزیولوژی به معنی کاهش روند تجزیه و تحلیل اطلاعات در سلول و تغییرات تدریجی بدن است.

پیر شدن به علت یک تغییر ناگهانی در اعمال فیزیولوژیک بدن نیست بلکه نتیجه تغییرات تدریجی است که طی سالهای متمادی به وجود می آید.

پیری در سلولهایی که تکثیر نمی شوند مانند سلولهای عضلات و اعصاب بسیار بارزتر است، زیرا در بافتی که سلولهایش قابل تکثیرند، سلولهای جدید به طور دائم تولیدشده و محل سلولهای مرده را اشغال می کنند.

سلول در جریان رشد و فعالیتش به طور مرتب اطلاعات ژنتیکی از درون خود برای سنتز مواد پروتئینی دریافت می کند.

هر عمل یا عاملی که روند انتقال این اطلاعات را مختل کند، سبب بروز اختلال در اعمال سلول می شود.

کاهش کلسیم استخوان، کاهش میزان تولید پروتئین، پیری پوست، مشکلات دستگاه گوارش، مشکلات دستگاه تنفس که منجر به کاهش اکسیژن خون و کاهش فعالیت ماکروفاژهای کیسه های هوایی و تضعیف اثر مژهای مجاری هوایی می شود. بنابراین در سنین پیری افراد به ذاتالریه، برونشیت، آمفیزم و اختلالات دیگر ریوی حساس ترند.



اختلال در دستگاه گردش خون، فقدان قابلیت کشش آئورت، کاهش اندازه تار ماهیچه قلب، فقدان تدریجی قدرت انقباض عضله قلب، کاهش برونده خون توسط قلب، کاهش حداکثر ضربان قلب، افزایش پرفشاری خون، افزایش میزان کلسترول خون با افزایش سن، کاهش میزان HDL، افزایش شیوع بیماری شریان کرونری، سفت شدن شریانها، تجمع کلسترول در شریانها بخصوص شریانهای مغز ازجمله تغییرات در دستگاه گردش خون است.

همچنین کاهش مکانیسمهای ترشحی هورمون ها ، تغییرات خاصی مانند فقدان حس چشایی، فتق، سرطان مری، ورم معده، زخم معده و سرطان معده ، زخمهای رودهای، آپاندیسیت، سوءجذب و سوءهضم از تغییرات روده کوچک و یبوست، سرطان راست روده و هموروئید نیز از تغییرات روده بزرگ هستند.

بروز مشکلات در عمل بلع و در دستگاه عصبی ، کاهش سرعت هدایت امواج عصبی، کاهش اعمال حرکتی ارادی و افزایش زمان رفلکس ماهیچه های اسکلتی، اختلال شنوایی مربوط به پیری ناشی از تغییرات در ساختارهای مهم گوش داخلی نیز از دیگر عوارض پیری به شمار می آیند.