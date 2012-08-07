باند کندروی لاین شرقی خیابان امام خمینی(ره) قم احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه سه قم گفت: با توجه به دستور اکید شهردار قم مبنی بر توجه ویژه به رفاه شهروندان و رسیدگی به مشکلات شهری شهروندان، باند کندروی لاین شرقی خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل بلوار شهید کیوانفر و خیابان شهید بهشتی در منطقه سه شهرداری قم به منظور رفاه شهروندان احداث می شود.

احمد ترکمن در خصوص عملیات تملک و بازگشایی مسیر این طرح افزود: چهار هزار و 112 متر مربع عرصه در مسیر طرح خریداری و تملک و بازگشایی شده است.



وی در خصوص عملیات عمرانی این پروژه اظهار داشت: احداث پست برق دفنی جهت رفع معارض طرح به اتمام رسیده است.

شهردار منطقه ۳ در ادامه تصریح کرد: اجرای عملیات پیاده روسازی مناسب جهت استفاده معلولان در حاشیه معبر به متراژ 10 هزار متر مربع در طرح دیده شده و در حال انجام است.



سامانه دریافت پیام شهروندی شهرداری منطقه پنج راه اندازی شد





سامانه ارتباطی پیام شهروندی این منطقه با هدف تکریم ارباب رجوع، ارتباط بیشتر مردم با مسئولان، افزایش مشارکت شهروندان و نظارت شهروندان بر عملکرد شهرداری در خصوص مسائل شهری شکل گرفته است .



شهردار منطقه پنج قم با اشاره به ضرورت راه اندازی این سیستم و اهمیت نقش آن در ارتباط مردم با مسئولان گفت : یکی از معضلات، بین مردم و مسئولان عدم وجود کانالهای متنوع ارتباطی است تا شهروندان بتوانند مشکلات، معضلات و پیشنهادات خود را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان به گوش مسئولان برسانند.



با آغاز به کار این سامانه شهروندان می تواند پیامهای خود را در خصوص موضوعات گوناگون به صورت ۲۴ ساعته به شماره ۳۰۰۰۳۴۵۱ ارسال و منطقه درکوتاه ترین زمان نسبت به بررسی آن ها اقدام خواهد کرد.



پنج بوستان در منطقه ۶ شهرداری در حال احداث است





شهردار منطقه ۶ قم گفت: با عنایت به برگزاری جلسات متعدد از سوی شهردار قم مبنی بر ارائه راهکار در خصوص تامین فضای سبز مورد نیاز شهروندان، در آینده ای نزدیک و در ادامه توسعه و رسیدگی به فضای سبز منطقه ۶ شهرداری، تعداد پنج بوستان جدیدالاحداث به بهره برداری خواهد رسید.



ابوالفضل رسولی افزود: بوستانهای ۲۰ متری حکمت، ۲۰متری ثامن الائمه، ۳۰متری همت، احداث فاز ۲ بوستان فاطمیه و انتهای خیابان جانبازان به مساحت ۳۵ هزار متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۱۲میلیارد و۳۲۰میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.



کلنگ زنی بوستان جدیدالاحداث انتهای خیابان جانبازان





شهردار منطقه۶ با اشاره به کلنگ زنی بوستان جدید الاحداث انتهای خیابان جانبازان در شهرک کامکار که با حضور شهردار قم صورت گرفت گفت: سرانه فضای سبز منطقه ای پیش از تاسیس منطقه شش بالغ بر 2 و یک دهم بر مترمربع بوده و باتوجه به اینکه این منطقه جزء مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار بوده است جهت افزایش سرانه فضای سبز زمینهای ویژه ای جهت احداث فضای سبز توسط شهرداری منطقه درنظر گرفته شده است.



رسولی اذعان داشت: در حال حاضر با توسعه بوستان های جنگلی و فضای سبز تجهیز شده شهری این رقم به ۱ و 2 دهم بر متر مربع شده است.