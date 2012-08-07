الگوسازی صحیح فرهنگی مهم ترین رسالت خبرنگاران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وجیه الله موسوی، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند، افزود: رسانه ها یکی از مهم ترین نمادهای ایجاد امنیت در جامعه هستند.



وی با اشاره به اینکه بی توجهی به مسئله امنیت می تواند جوامع را به سمت رکود سوق دهد، ادامه داد: رسالت مشترک پلیس و خبرنگار ایجاد و تامین امنیت در جامعه است.



موسوی به نقش رسانه ها در ساخت فرهنگ عمومی و ارتقاء باورهای دینی مردم اشاره کرد و بیان داشت: بالابردن سطح آگاهی جامعه و مبارزه با جهل از دیگر رسالت های جامعه خبری است.



معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان، افزود: رسانه ها می توانند با تاثیر یادگیری که دارند اثر محرک بر جامعه داشته و آن را از حالت انفعال خارج کنند.

موسوی به ارتباط نیروی انتظامی با رسانه ها اشاره کرد و ادامه داد: رسانه ها و پلیس در آموزش جمعیت های بزرگ موثر هستند و نیز در ارائه مسائل و دستاوردهای جامعه تاثیرگذار هستند.

موسوی تصریح کرد: انتشار برخی از اخبار باعث ایجاد امنیت در جامعه می شود و برخی دیگر نیز باعث ناامنی و جرم زایی و کاهش احساس امنیت در جامعه می شود و بنابراین رسالت مشترک پلیس و خبرنگار در این عرصه انکارناپذیر است.



وی ارتقاء و آگاهی مردم نسبت به تهدیدات احتمالی و بالعکس ایجاد شرایط مخاطره آمیز در جامعه را از آثار فعالیت رسانه ها و پلیس عنوان کرد و گفت: عدم چهره سازی، برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، نقش هدایتگری و سوق دادن جامعه به سمت امنیت از دیگر رسالت های رسانه هاست.