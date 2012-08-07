پروژه های نیمه تمام گرگان افتتاح می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورانی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: افتتاح هنرستان فنی وحرفه ای در شهرستان گرگان با بودجه چهارمیلیارد ریال، تعمیر وتجهیز انتقال خون گرگان با اعتبار یک میلیارد و300 میلیون ریال وافتتاح کانون فرهنگی سرخنکلاته با اعتباری نزدیک به یک میلیارد و500میلیون ریال از جمله پروزه های افتتاحی هفته دولت است.

وی با بیان اینکه تکمیل پروزه های نیمه تمام از برنامه های اولویت دار مدیریت ارشد استان است، بیان کرد: اردوگاه دانش آموزی قرن آباد با هزینه 200میلیون ریال نیز آماده بهره برداری وافتتاح در هفته دولت است.

این مقام مسئول برنامه ریزی استان با بیان اینکه برای خانه هنر سوره گرگان مبلغ شش میلیارد و800 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته است گفت: سینما عصر جدید گرگان نیز امسال با اعتبار 700میلیون ریالی بازسازی می شود.

وی در ادامه افزود: مجتمع فرهنگی هنری نهارخوران گرگان با هزینه شش میلیارد ریال از جمله پروژه های راه وشهرسازی است که از مصوبات سفر اول است وبازسازی محله سرچشمه گرگان با اعتبار دو میلیارد و500میلیون ریال از جمله پروژه هایی است که اعتبارات لازم بهآن تخصیص پیدا کرده است.

نورانی از اختصاص دومیلیارد و970 میلیون ریال برای خانه های بهداشت گرگان خبرداد وگفت: مرکز ناباروری گرگان در کنار بیمارستان دزیانی گرگان با اعتبار سه میلیارد ریال امسال احداث می شود و مجتمع رفاهی سالمندان گرگان نیز که از مصوبات سفر سوم است با اعتبار سه میلیارد و500 میلیون ریال اجرایی می شود.

وی در ادامه از اختصاص اعتبار800میلیون ریالی برای احداث خانه وزنه برداری،احداث وتجهیز سالن تیراندازی به مبلغ دو میلیارد و350 میلیون ریال و سالن ورزشی روستای امیرآباد یک میلیارد و800 میلیون ریال خبر داد و گفت: یک میلیارد و900میلیون ریال نیز برای سالن ورزشی روستای قرن آباد اختصاص یافته است.

وی همچنین از اختصاص مبلغ چهار میلیارد و300میلیون ریال برای آبخیز داری وحفاظت از رودخانه های گرگان از جمله زیارت وگرمابدشت خبر داد وتصریح کرد: برای ساماندهی اراضی و جاده های بین مزارع شهرستان مبلغ دو میلیارد و720میلیون ریال اختصاص یافته است.

نورانی از اختصاص مبالغ پنج میلیارد ریال برای تکمیل ناحیه دو صنعتی گرگان،دو میلیارد و500میلیون ریال برای تکمیل ناحیه یک صنعتی ،دومیلیارد ریال برای ناحیه صنعتی گوزن فارس ویک میلارد و800میلیون ریال نیز برای ناحیه هزارجریب اختصاص یافته است.