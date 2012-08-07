  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

بحرانی:

ضرورت آشنایی خبرنگاران با قانون مطبوعات/ نقدها منصفانه باشد

ضرورت آشنایی خبرنگاران با قانون مطبوعات/ نقدها منصفانه باشد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: آشنایی خبرنگاران و اصحاب رسانه با قانون مطبوعات یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی ظهر سه‌شنبه در نشست تجلیل از خبرنگاران استان بوشهر با تبریک به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: جوامع انسانی از طیف‌های گوناگونی تشکیل شده‌اند و هرگاه طیف‌های گوناگون وظایفی که بر عهده دارند را به نحو احسن انجام دادند، قطعا آن جامعه مدینه در مسیر پیشرفت و تعالی گام خواهد برداشت.

وی افزود: دستیابی به مدینه فاضله و جامعه‌ ایده‌‌آل در صورتی امکان‌پذیر است که طیف‌های کوچکی که تشکیل دهنده جامعه هستند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

بحرانی در تشریح رسالت دستگاه قضا گفت: رسالت دستگاه قضا حافظ و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردمی است که در یک جامعه زندگی می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بیان داشت: آشنایی خبرنگاران و اصحاب رسانه با قانون مطبوعات یک ضرورت است، زیرا در صورتی که خبرنگاران با این قانون آشنایی نداشته باشند در آینده با مشکلاتی روبرو خواهند شد و خبرنگار زمانی می‌تواند موفق شود که به وظایف خود از زوایای مختلف شناخت داشته باشد.

بحرانی ادامه داد: وحدت جامعه، روشن‌ کردن افکار عمومی ، آگاه شدن از افکار عمومی، تحقق اهداف نظام اسلامی و قانون اساسی و ... از وظایفی است که در قانون مطبوعات برای خبرنگاران مطرح شده است.

وی تصریح کرد: رسالت خبرنگاران یاری رساندن و محافظت کردن از الگوهای مناسب برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است و نقش خبرنگاران در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و ... باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر یاری رساندن به نظام را از رسالت‌های خبرنگاران دانست و افزود: ما در نظامی هستیم که باید آن را یاری دهیم و هرکس با تخصص و توان خود باید در این راستا بکوشد.

بحرانی گفت: در حرفه خبرنگاری مخاطب اصلی ایشان مردم هستند و در کمتر شغل و حرفه‌ای را می‌توان یافت که مخاطب آن مردم باشند و به همین علت این شغل تاثیرگذاری بالایی در جامعه دارد.

وی با اشاره به ماده 4 قانون مطبوعات بیان داشت: خبرنگاران از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردار هستند و بر اساس این قانون هیچ مقام دولتی و غیر دولتی در راستای انتشار مطالب خود نمی‌تواند خبرنگاران را تحت فشار قرار دهد.

بحرانی افزود: هر کس در جایگاه مطبوعات و خبرنگاران قرار گرفت باید به مواردی خاص توجه کند و تمامی این موارد را در زندگی خود مورد توجه قرار دهد و هر کس در این کسوت قرار گرفت موظف است به معیارها و ارزش‌های اصحاب رسانه تن در دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: ایشان باید ولایت را محوریت قرار دهند و در هر زمینه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها باید محور ولایت را اصل قرار دهیم.

خبرنگاران همواره به دنبال حق‌مداری باشند

وی حق‌مداری را یکی از ویژگی‌ها و خصایص خبرنگاران دانست و اذعان داشت: حق‌مداری می‌تواند تمامی فعالیتهای انسان‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و این ویژگی برای یک جامعه آرامش می‌آورد و برای مصون‌ ماندن اصحاب رسانه و خبرنگاران نقش داشته باشد.

بحرانی تاکید کرد: خبرنگاران با رعایت اصل بی‌طرفی قلم بزنند و خدای ناکرده مصلحت یک شخص یا گروه را بر مصلحت عمومی جامعه ترجیح دهند و این امر خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود و بر خلاف اینکه در این دنیا مواخذه می‌شویم در آخرت هم مواخذه خواهیم شد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: عدالتمداری و عدالت‌محوری یکی از اصولی است که خبرنگاران باید به آن پایبند باشند و رعایت این اصل سبب ایجاد اعتماد عمومی برای خبرنگاران می‌شود.

بحرانی با اشاره به سخنی از رهبر معظم انقلاب بیان داشت: خبر باید موثق، به موقع و فراگیر باشد و نحوه ارائه آن مناسب باشد و نباید با ارائه اخبار سوخته جامعه را مخدوش کنیم.

وی افزود: خبرنگاران باید برای ایجاد امید و نشاط در جامعه تلاش کنند و نباید با اخبارشان زمینه یاس و ناامیدی را در جامعه فراهم آورند.

بحرانی با بیان اینکه باید نقدهای ما نقد منصفانه باشد، بیان داشت: نقد منصفانه باید به گونه‌ای باشد که جامعه پذیرای آن باشد، منطقی باشد و بر اساس آن مسئولین از کاستی‌ها و کمبودهای جامعه آگاه شوند.

کد مطلب 1668206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار