ضرورت آشنایی خبرنگاران با قانون مطبوعات/ نقدها منصفانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی ظهر سه‌شنبه در نشست تجلیل از خبرنگاران استان بوشهر با تبریک به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: جوامع انسانی از طیف‌های گوناگونی تشکیل شده‌اند و هرگاه طیف‌های گوناگون وظایفی که بر عهده دارند را به نحو احسن انجام دادند، قطعا آن جامعه مدینه در مسیر پیشرفت و تعالی گام خواهد برداشت.

وی افزود: دستیابی به مدینه فاضله و جامعه‌ ایده‌‌آل در صورتی امکان‌پذیر است که طیف‌های کوچکی که تشکیل دهنده جامعه هستند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

بحرانی در تشریح رسالت دستگاه قضا گفت: رسالت دستگاه قضا حافظ و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردمی است که در یک جامعه زندگی می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بیان داشت: آشنایی خبرنگاران و اصحاب رسانه با قانون مطبوعات یک ضرورت است، زیرا در صورتی که خبرنگاران با این قانون آشنایی نداشته باشند در آینده با مشکلاتی روبرو خواهند شد و خبرنگار زمانی می‌تواند موفق شود که به وظایف خود از زوایای مختلف شناخت داشته باشد.

بحرانی ادامه داد: وحدت جامعه، روشن‌ کردن افکار عمومی ، آگاه شدن از افکار عمومی، تحقق اهداف نظام اسلامی و قانون اساسی و ... از وظایفی است که در قانون مطبوعات برای خبرنگاران مطرح شده است.

وی تصریح کرد: رسالت خبرنگاران یاری رساندن و محافظت کردن از الگوهای مناسب برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است و نقش خبرنگاران در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و ... باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر یاری رساندن به نظام را از رسالت‌های خبرنگاران دانست و افزود: ما در نظامی هستیم که باید آن را یاری دهیم و هرکس با تخصص و توان خود باید در این راستا بکوشد.

بحرانی گفت: در حرفه خبرنگاری مخاطب اصلی ایشان مردم هستند و در کمتر شغل و حرفه‌ای را می‌توان یافت که مخاطب آن مردم باشند و به همین علت این شغل تاثیرگذاری بالایی در جامعه دارد.

وی با اشاره به ماده 4 قانون مطبوعات بیان داشت: خبرنگاران از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردار هستند و بر اساس این قانون هیچ مقام دولتی و غیر دولتی در راستای انتشار مطالب خود نمی‌تواند خبرنگاران را تحت فشار قرار دهد.

بحرانی افزود: هر کس در جایگاه مطبوعات و خبرنگاران قرار گرفت باید به مواردی خاص توجه کند و تمامی این موارد را در زندگی خود مورد توجه قرار دهد و هر کس در این کسوت قرار گرفت موظف است به معیارها و ارزش‌های اصحاب رسانه تن در دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: ایشان باید ولایت را محوریت قرار دهند و در هر زمینه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها باید محور ولایت را اصل قرار دهیم.

خبرنگاران همواره به دنبال حق‌مداری باشند



وی حق‌مداری را یکی از ویژگی‌ها و خصایص خبرنگاران دانست و اذعان داشت: حق‌مداری می‌تواند تمامی فعالیتهای انسان‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و این ویژگی برای یک جامعه آرامش می‌آورد و برای مصون‌ ماندن اصحاب رسانه و خبرنگاران نقش داشته باشد.

بحرانی تاکید کرد: خبرنگاران با رعایت اصل بی‌طرفی قلم بزنند و خدای ناکرده مصلحت یک شخص یا گروه را بر مصلحت عمومی جامعه ترجیح دهند و این امر خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود و بر خلاف اینکه در این دنیا مواخذه می‌شویم در آخرت هم مواخذه خواهیم شد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: عدالتمداری و عدالت‌محوری یکی از اصولی است که خبرنگاران باید به آن پایبند باشند و رعایت این اصل سبب ایجاد اعتماد عمومی برای خبرنگاران می‌شود.

بحرانی با اشاره به سخنی از رهبر معظم انقلاب بیان داشت: خبر باید موثق، به موقع و فراگیر باشد و نحوه ارائه آن مناسب باشد و نباید با ارائه اخبار سوخته جامعه را مخدوش کنیم.

وی افزود: خبرنگاران باید برای ایجاد امید و نشاط در جامعه تلاش کنند و نباید با اخبارشان زمینه یاس و ناامیدی را در جامعه فراهم آورند.

بحرانی با بیان اینکه باید نقدهای ما نقد منصفانه باشد، بیان داشت: نقد منصفانه باید به گونه‌ای باشد که جامعه پذیرای آن باشد، منطقی باشد و بر اساس آن مسئولین از کاستی‌ها و کمبودهای جامعه آگاه شوند.