حفر یک متر تونل مترو کرج بیش از 13 میلیون تومان هزینه دارد

محمدرضا براری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شیوه حفاری تونل متروی کرج به صورت اتریشی است که هزینه حفر متر تونل 13 میلیون تومان هزینه دارد.



وی گفت: طبق نرخ ها هر کیلومتر حفر تونل 10 میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه دارد که هر متر آن بالغ بر 13 میلیون تومان ولی هم اکنون هر کیلومتر حفاری تونل 13 میلیارد تومان هزینه دارد.



مسئول پروژه قطار شهری کرج ادامه داد: طبق طرح پروژه های ماندگار از ایستگاه اف تا کیو قطار شهری کرج تا تیرماه سال 92 باید آماده شود.



وی با بیان اینکه سه مجموعه در کنار این 13 ایستگاه قطاری شهری کرج وجود دارد، اضافه کرد: پست برق ، مرکز فرمان ودپو که شامل پارکینگ و تعمیرگاه و کلیه مراکز تعمیر و نگهداری قطارها است از جمله سه مجموعه ای است که در کنار 13 ایستگاه قطار شهری کرج قرار دارد.



براری با بیان اینکه ضلع شمالی ایستگاه 30 واقع در انتهای دانشگاه خوارزمی کرج است، گفت: اعتبار مورد نیاز برای احداث ایستگاه اف تا کیو 315 میلیارد تومان است.



مسئول پروژه قطار شهری کرج با بیان اینکه 375 میلیارد تومان باید فراهم شود، افزود: سکو سه ایستگاه نیز نیازمند 60 میلیارد تومان است.



وی گفت: در سال 84 قراردادی منعقد شده که رقم ثابت بوده است سپس در سال 90 و 91 این عدد تغییر کرده و برای هر ایستگاه 19 میلیارد تومان است و طبق مصوبه جدید 25 تا 30 میلیارد تومان هزینه دارد.