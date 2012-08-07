  1. ورزش
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

عبدولی گام نخست را محکم برداشت

عبدولی گام نخست را محکم برداشت

ملی پوش وزن 66 کیلوگرم کشورمان نخستین پیکار خود در رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های المپیک 2012 لندن را با یک پیروزی ارزشمند پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سعید عبدولی، فرنگی کار توانمند کشورمان که در دور اول با قرعه استراحت روبه‌رو شده بود در دور دوم به مصاف "آتاکان یوگسل" از ترکیه رفت و موفق شد در دو تایم متوالی با نتایج (یک برصفر) و (2 برصفر) این فرنگی کار تکنیکی را مغلوب خود سازد.

عبدولی با کسب این پیروزی باید در دور سوم با برنده دیدار "استیو گینو" از فرانسه قهرمان المپیک 2008 پکن و "ریواس" از ونزوئلا سرشاخ شود.

رقابت‌های اوزان 66 و 96 کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های المپیک 2012 لندن از ساعت 16:30 امروز دوشنبه در سالن اکسل شهر لندن آغاز شده که امشب با مشخص شدن نفرات برتر این اوزان به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1668228

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