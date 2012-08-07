  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

سرهنگ شیرازی خبر داد:

کشف 2600 کیلوگرم لبنیات غیربهداشتی در کردکوی

کشف 2600 کیلوگرم لبنیات غیربهداشتی در کردکوی

کردکوی - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی کردکوی گفت: با پیگیرهای مأموران کلانتری 11 شهرستان دو هزار و 600 کیلوگرم لبنیات غیر بهداشتی در بازرسی از یک کارگاه غیرمجاز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی شیرازی کردکوی گفت: با تحقیقات اولیه و شناسایی محل کارگاه مورد نظر مأموران ضمن هماهنگی با نماینده مرکز بهداشت و اخذ مجوز از مقام قضایی وارد عمل شده و 2100 کیلوگرم پنیر غیر بهداشتی با مارک های جعلی و 500 کیلوگرم شیر فاسد را کشف و ضبط کردند.
 
سرهنگ شیرازی در ادامه از کشف 700 کیلوگرم نمک جهت ساخت پنیرهای غیر بهداشتی در بازرسی از این کارگاه خبر داد و تصریح کرد: در ادامه بازرسی ها 180 جلد پلاستیک با آرم های جعلی به همراه 320 قوطی حلب 17 کیلویی جهت جاسازی پنیرهای غیر بهداشتی از این کارگاه کشف و ضبط شد.
 
وی در پایان گفت: طی این عملیات متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

قانونگرایی جلوه اقتدار پلیس است

فرمانده انتظامی استان گلستان با تأکید بر حفظ نظم و انضباط در بین کارکنان انتظامی گفت: جلوه اقتدار پلیس انضباط، قانونگرایی و رعایت حقوق مردم است.
 
سرهنگ پاسدار سید محمود میرفیضی با بیان اینکه، نظم و انضباط زیر بنای کار پلیس است و با تأکید بر حفظ نظم و انضباط در بین کارکنان انتظامی تصریح کرد: جلوه اقتدار پلیس انضباط، قانونگرایی و رعایت حقوق مردم است.

وی پلیس را حافظ ارزش ها و پاسدار حریم ولایت عنوان کرد و افزود: برقراری امنیت مردم  دین مدار و ارائه خدمات انتظامی به آنان مهمترین مأموریت نیروی انتظامی را تشکیل می دهد.

سرهنگ میر فیضی در ادامه ولایت پذیری، قانون محوری و دین مداری را 3 رکن اساسی فعالیت های پلیس عنوان کرد و گفت: این خصوصیات بارزی است که پلیس جامعه اسلامی از پلیس دیگر کشورها متمایز می کند.
کد مطلب 1668230

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها