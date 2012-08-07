نذورات مردم نیکوکار استان تهران در شبهای قدر جمع آوری می شود

تبارک سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شبهای قدر با کمک و همیاری همکارانمان در مساجد و حسینیه های استان تهران، نذورات مردم روزه دارو عزادار مولای متقیان حضرت علی(ع)، به نیت کمک به نیازمندان جمع آوری می شود.

وی گفت: در حسینه ارشاد تهران و مسجد النبی در محل مصلی نیز پایگاههای ویژه کمیته امداد امام خمینی(ره) دایر می شود و مردم می توانند با مراجعه به این مراکز کمکها و نذورات خود را تحویل دهند.

این مسئول افزود: این پایگاهها در شهرستانها نیز واقع در حسینیه ها و مساجد مستقر خواهند شد.

وی با بیان اینکه رمضان فرصت بسیار مناسبی برای تغییر و دگرگونی است، بیان کرد: در این ماه افراد مؤمن با شاد کردن دل مستمندان و فقرا قطعا بیش از پیش شامل رحمت الهی خواهند شد.

ماه رمضان فرصت مناسبی برای کمک به نیازمندان است

سبحانی با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای نهادینه کردن فرهنگ کمک به نیازمندان است، ادامه داد: خیرین، ایتام و نیازمندان را در این ماه مبارک بیش از گذشته در نظر داشته و برای رسیدگی به وضعیت آنان توجه بیشتری را داشته باشند.