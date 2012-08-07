نقطه مرکزی ماه خدا فرارسید/ از قطار توبه و استغفار جا نمانید

به گزارش خبرنگار مهر، هیچ شبی در تمام سال، به فضیلت شبهای قدر نمی رسد و عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه است؛ در این شب برنامه های یک سال هر شخص مقدر می شود؛ شب قدر فرصت و موهبتی است برای کسانیکه یک سال از قطار خوبی ها و اعمالی نیک جا مانده اند، حال به آنان فرصتی دیگر داده شده تا خود را به قطار توبه و استغفار برسانند که ایستگاه اول و آخرش، وصل شدن به معبود و دستیابی به قرب یگانه خالق هستی است.

شب قدر کوچکترین عذرخواهی برای بزرگترین تقصیرها پذیرفته می شود

خداوند آسان می بخشد؛ در شبهای قدر حتی کوچکترین عذرخواهی را برای بزرگترین تقصیرها می پذیرد؛ در لیالی قدر خداوند خریدار همه هست و درهای رحمتش را به روی تمام بندگان باز نگه می دارد.

در فضیلت شبهای قدر، روایات متعددی آمده که هر روزه داری به اندازه خویش ارزشهای آن را درک کرده است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند اظهار داشت: با ورود به دهه سوم ماه مبارک رمضان، اوج این ماه مشاهده می شود و به واسطه فضیلتهای بسیاری که دارد، احادیث و روایات متعددی نیز در رابطه با آن بیان شده است.

حجت الاسلام محمد علاءالدینی افزود: در روایات آمده است: پیامبر(ص) برای دهه سوم ماه مبارک رمضان، رختخواب را جمع می دارد و با شب زنده داری به مناجات با حضرت حق می پرداخته است.

استفاده از لحظات معنوی شبهای قدر به سختی غلبه بر خواب می ارزد

وی تأکید کرد: روزه داران بایستی از سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) درس بگیرند، اگر چه ممکن است شب زنده داری و غلبه بر خواب سخت باشد، اما این فرصتها و لحظات معنوی کمتر در طول سال نصیب انسان می شود.

امام جمعه دماوند ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) تمام ملاقاتهای خویش را در ماه رمضان تعطیل می کردند و می فرمودند: "ماه رمضان خودش کار است"؛ ماه مبارک رمضان که امسال مصادف با تابستان و ایام فراغت شده، نباید به بطالت بگذرد.

جسم و روح را برای جبران گذشته به کار ببندیم

وی یادآورشد: در این ماه باید نسبت به قرائت قرآن، اقامه نماز و انجام مناجات به خصوص در شبهای قدر اهتمام داشته باشیم، لذتهای غیرالهی را ترک کرده و در شبهای قدر اگر چه سخت است اما این سختی را بپذیریم و جسم و روح را در این راه به کار بگیریم تا گذشته خود را جبران کنیم.

حجت الاسلام علاءالدینی با بیان اینکه شب قدر، قلب ماه مبارک رمضان و نقطه مرکزی این ماه است، افزود: باید توفیق این را بیابیم که از این نقطه نورانی بهره ببریم.

وی گفت: انسان وقتی به نقطه مرکزی رسید، تازه دغدغه ها و مسئولیتهای بیشتری برایش مطرح می شود، مانند بحث ورزش که وقتی به آن ورود پیدا کردیم به دنبال قهرمانی نیز خواهیم رفت، یعنی اگر در عبادت و مناجات و بندگی خالصانه به سکوی اول رسیدیم قطعاً پیش خواهیم رفت.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند اضافه کرد: هر یک از شبهای 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان دارای اعمالی است که با مراجعه به مفاتیح الجنان می توان از آن بهره برد اما این شبها یکسری اعمال مشترک دارند.

اعمال مشترک شبهای قدر

1- غسل کردن که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و نماز عشا با غسل خوانده شود.

2- خواندن دو رکعت نماز که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره‌ی توحید را خوانده و بعد از نماز هفتاد مرتبه گفته شود: اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ.

3-قرآن مجید را باز کرده و در مقابل خود گذاشته و دعای زیر را بخوانید و بعد از آن حاجت خود را از خدا بخواهید.

4- مصحف شریف(قرآن کریم) را بر سر گرفته و مناجات زیر را بخوانید و بعد از آن حاجت خود را از خدا بخواهید.

5- زیارت بارگاه امام‌حسین(ع) و خواندن زیارت آن حضرت.

6-احیا داشتن(بیدار ماندن و عبادت کردن) در این شبها.

7- فضیلت و پاداش بسیار دارد که صد رکعت نماز خوانده شود و بهتر است که در هر رکعت بعد از سوره‌ مبارک حمد، 10 مرتبه سوره‌ توحید خوانده شود.

8- طلب بخشش و رحمت از خدا برای گشایش امور مسلمین و خلق

حقیقت قرآن بر سر گرفتن

امام جمعه دماوند افزود: وقتی قرآن بر سر می گیریم، در واقع از خدا می خواهیم و او را قسم می دهیم به اسمای متبرکه خودش و حقایقی که در این کتاب آسمانی وجود دارد، ما را از گناهان دور کند، از آتش جهنم دور و به سوی نور هدایت کند.

وی یادآور شد: دوم خداوند را به حق هر مؤمنی که او را در قرآن ستوده قسم می دهیم و بعد به حق خداوند که آشناتر و بهتر از حق خودت کسی نیست.

رقم خوردن تقدیر انسان مهمترین راز شبهای قدر است

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند با بیان اینکه در هر یک از اعمال شبهای قدر راز و رمزهایی است، افزود: مهمترین موضوعی که در این شبها وجود دارد، رقم خوردن تقدیر انسان است.

وی عنوان کرد: در شب نوزدهم، پرونده اعمال برای یک سال آینده مطرح می شود، در شب بیست و یکم آن را بالا و پایین کرده و جوانبش را می سنجند و در شب بیست و سوم آن را به امضا می رسانند.

شب ضربت خوردن و شهادت حضرت علی(ع) بهترین فرصت برای استغفار است

حجت الاسلام علاءالدینی با تأکید بر اینکه شب نوزدهم و 21 رمضان به واسطه اینکه با شب ضربت خوردن و شهادت حضرت علی(ع) مصادف است، افزود: این شبها بهترین فرصت برای استغفار است.

عظمت ماه رمضان به نزول قرآن است

وی تأکید کرد: "روزه" حادثه ای است که در ماه رمضان واقع شده اما در مرتبه دوم قرار دارد، آنچه مهم است، نزول قرآن در این ماه است؛ در واقع عظمت ماه رمضان به نزول قرآن است.

امام جمعه دماوند افزود: پیامبر(ص) و ائمه(ع) تمام شب را در طول ایام سال بیدار می مانده و به مناجات می پرداخته اند؛ وقتی در شبهای قدر اسامی آنها را یاد می کنیم، باید از سیره آنها نیز الگو بگیریم.