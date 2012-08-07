خبرگزاری مهر البرز دغدغه های مردمی را بازگو می کند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه انعکاس اخبار فعالیت ها و عملکرد مسئولان با هدف امید بخشی به جامعه را وظیفه و رسالت اصلی رسانه دانست.

وی خبرنگار را پل ارتباطی میان آحاد جامعه و مسئولان عنوان کرد و گفت: خبرنگاران باید ضمن اطلاع رسانی اخبار اقدامات و فعالیت های مسئولان، مشکلات و معضلات جامعه را نیز به مسئولان متذکر شوند.

وی افزود: خبرنگار باید بیشتر از هر چیز دیگر رضایت مردم را مدنظر داشته و طوری فعالیت کنند که مورد اعتماد مردم باشند و بی شک هر اندازه یک رسانه مردمی تر باشد بیشتر مورد اعتماد اقشار مختلف جامعه خواهد بود.

اکبریان دقت در تنظیم خبر و اطلاع رسانی کامل و به موقع را از رموز موفقیت یک رسانه در تجلی اعتماد جامعه دانست.

وی خبرگزاری مهر البرز را یک رسانه مردمی و پیشتاز در انعکاس دغدغه های مردمی عنوان کرد و گفت: خبرگزاری مهر البرز از جمله رسانه های شاخص استان در خبررسانی صحیح و به موقع بوده که کوچکترین غرض ورزی را در اخبار خود لحاظ نمی کند.

نماینده مردم کرج اظهار داشت: خبرگزاری مهر البرز مورد اعتماد مسئولان و مردم بوده و اخبار آن منبع موثق بسیاری از نشریات استانی است.

