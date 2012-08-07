11 هزار جلد کتاب با اجرای طرح "کتاب من" در اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین بعد از ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های اردبیل اضافه کرد: این طرح در پاسخگویی به درخواست مخاطبان راه اندازی شده و با موفقیت اجرا می شود.

وی با بیان اینکه طرح کتاب من یک طرح برنامه ریزی در استان بوده و برای اولین بار اجرا می شود، یادآور شد: در اجرای موفق این طرح کتابهای درخواست شده از سوی علاقمندان تامین و در اختیار آنها قرار داده می شود.

به گفته مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان علاوه بر این هم اکنون 682 هزار و 448 جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل وجود دارد که نسبت به سالهای گذشته هشت درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه این میزان کتاب در 66 باب کتابخانه عمومی و مشارکتی جمع آوری شده است، ادامه داد: در این کتابخانه‌ها سه هزار و 174 صندلی مطالعه و 206 دستگاه رایانه وجود دارد.

فرهمندامین با اشاره به تجهیز 84 درصد کتابخانه‌های استان به نرم‌افزار مدیریتی و نمایه متذکر شد: 66 درصد کتابخانه‌های عمومی استان نیز به اینترنت متصل شده است و باقی کتابخانه ها نیز بزودی به این شبکه وصل می شود.

وی هدف گذاری برای عضوگیری 10 درصد جمعیت استان در کتابخانه‌های عمومی را از اولویتهای این نهاد برشمرد و عنوان کرد: با رشد 116 درصدی در یک سال گذشته تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی استان به 70 هزار و 132 نفر رسیده است.

