مازنیها 31 درصد جوجه ایران را تامین می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نگهدار اظهار داشت: مازندران مزیت نسبتاً بالایی در صنعت طیور داشته و با داشتن رتبه اول کمی و کیفی تولید جوجه، گوشت مرغ و جوجه یکروزه قطب صنعت طیور کشور محسوب می‌ شود.

وی افزود: این استان بیش از 31 درصد نیاز کشوربه جوجه و11 درصد گوشت مرغ کشور ر ابرعهده داشته و درچهار ماهه سالجاری بیش از 124 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی با کیفیت مطلوب در جوجه کشی های استان تولید و در کشور توزیع کرده است.

نگهدار با اشاره به اینکه در چهار ماهه اول امسال با جوجه ریزی 33 میلیون قطعه در واحدهای مرغ گوشتی سطح استان، مقدار 61 هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ به ارزش دو هزار و 873 میلیارد ریال تولید و به بازار مصرف عرضه شد افزود: این میزان تولید علاوه بر تامین نیاز مصرف شهروندان استان، مازاد تولید آن به مقدار 39 هزار تن معادل 63 درصد کل تولیدات استان به سایر استانهای کشور خصوصاً تهران ارسال شد.

خرید تضمینی 48 هزار تن گندم



بیش از 48 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان گندمکار مازندران به نرخ تضمینی خریداری شد.

حسن عنایتی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه بیش از 48 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزی گندمکار مازندران توسط مراکز خرید سازمان غله از آنان خریداری شده است افزود: این مقدار گندم به نرخ تضمینی 420 تومان برای هر کیلوگرم از کشاورزان خریداری شده است.

وی با اشاره به اتمام برداشت گندم در اراضی زراعی استان تصریح کرد: در سال زراعی جاری، 54 هزار هکتار از اراضی زراعی استان به زیر کشت محصول گندم رفت که 32 هزار هکتار آن به کشت گندم آبی و 32 هزار هکتار به کشت دیم اختصاص یافت.