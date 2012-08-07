91 طرح کشاورزی در کرمان به بانکهای عامل معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان کرمان از ثبت نام تعداد سه هزار و 600 نفر در سامانه دریافت تسهیلات کشاورزی خبر داد و افزود: 91 طرح معرفی شده به بانک، اعتباری معادل 100 میلیارد ریال داشته است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری 243 پرونده به کارگروه کشاورزی شهرستان کرمان ارسال شده که با بررسی های صورت پذیرفته تعداد 162 پرونده واجد دریافت تسهیلات بوده اند.

این مسئول یادآور شد: از بین واجدین شرایط دریافت تسهیلات تا کنون 117 پرونده به بانک معرفی شده اند که با 15 نفر عقد قرارداد گردیده و معادل 3.14 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.

وی اظهار داشت: شهرستان کرمان از نظر میزان پرداخت تسهیلات مقام اول را در استان کرمان به خود اختصاص داده است.

سعیدی یکی از مشکلات موجود در روند پرداخت این تسهیلات را ناکافی بودن میزان سهم آورده که باید توسط متقاضی واریز شود عنوان کرد و افزود: بدهی های معوق و یا چکهای برگشتی متقاضیان سبب طولانی شدن پروسه پرداخت تسهیلات خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان کرمان با تشکیل کمیته ای تخصصی و کارشناسی در ذیل کارگروه، کار مشاوره، راهنمایی و بررسی تخصصی طرح های پیشنهادی را انجام می دهد.

سعیدی در پایان گفت: به دلیل کمبود نزولات جوی و منابع آبی بیشتر طرحهای پیشنهادی و مصوب در زمینه دامپروری بوده است.