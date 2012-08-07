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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۷

نفیسی خبر داد:

اختصاص 500 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز پایانه های مرزی کشور

اختصاص 500 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز پایانه های مرزی کشور

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر فنی و امور پیمانهای پایانه های مرزی وزارت راه و شهرسازی از اختصاص 500 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز پایانه های مرزی در سطح کشور طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نفیسی بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از کمرک پلدشت در مرز ایران و جمهوری آذربایجان غربی افزایش سهم و توسعه ترانزیت در کشور را یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: در این راستا هم اکنون 17 ساختمان تجاری و مسافری در پایانه های مرزی در دست احداث است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرحها در مجموع 500 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و ساختمان پایانه های مرزی چزابه، بازرگان، بیله سوار و مهران امسال به بهره برداری می رسند، اظهار داشت: 27 پایانه در کشور فعال بوده که از این تعداد 10 پایانه مرزی دارای ساختمان است.  

مدیر کل دفتر فنی و امور پیمانهای پایانه های مرزی وزارت راه و شهرسازی از اجرای طرح ساماندهی پنج پایانه مرزی فعال آذربایجان غربی با هدف ارتقا سطح کیفی خدمات طی امسال خبر داد و گفت: تکمیل سالن مسافربری پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و عراق، آغاز مرحله دوم عملیات عمرانی پایانه مرزی بازرگان شامل دیوار کشی، زیباسازی، ساماندهی دره مابین سالن تجاری و مسافربری پایانه مرزی بازرگان از جمله این طرحها است.

نفیسی اجرای عملیات اجرایی طرح جامع ساماندهی نقطه صفر مرزی و ایجاد مجموعه پیش ساخته مسافری در پایانه مرزی پلدشت را از دیگر طرحهای ساماندهی پایانه مرزی آذربایجان غربی طی امسال عنوان کرد و گفت: سال گذشته عملیات محوطه سازی و دیوار کشی سایت موقت با اعتبار شش میلیارد ریال و ساخت مجموعه موقت تجاری با اعتبار سه میلیارد ریال به اتمام رسید.

پایانه‌های مرزی بستر توسعه اقتصادی و دستیابی به زمینه های توسعه پایدار از طریق جابجایی کالا و مسافران بین المللی محسوب شده و بهره برداری از طرحهای عمرانی در مبادی ورودی و خروجی در افزایش تعاملات با کشورهای همسایه، ایجاد اشتغال پایدار، رشد درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاثیربسزایی دارد.

کد مطلب 1668302

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