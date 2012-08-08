تدوین "به صرف شربت و شیرینی" به پایان رسید

هادی مقدم‌دوست کارگردانی که نخستین تجربه خود در حوزه تله‌فیلم را تجربه می‌کند با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف ساخت این تله فیلم به خبرنگار مهر، گفت: این تله فیلم نخستین تجربه من در حوزه کارگردانی بود که با تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی و با حضور حمید نعمت‌الله به عنوان مشاور کارگردان در تیرماه در تهران کلید خورد.

این فیلمنامه‌نویس در ادامه افزود: پس از 26 جلسه تصویربرداری تله‌فیلم "به صرف شربت و شیرینی" در مردادماه به پایان رسید و در مرحله تدوین قرار گرفت و به تازگی تدوین این تله فیلم به پایان رسیده و به زودی نیز وارد مرحله صداگذاری و ساخت موسیقی می‌شود.

وی درباره روند کسب پروانه ساخت برای نخستین فیلم سینمایی خود باعنوان "سر به مهر" هم گفت: پس از بازنویسی نهایی این فیلم برای کسب پروانه ساخت به اداره کل نظارت و ارزشیابی رفته و قرار است به زودی مورد بررسی قرار گیرد و جواب نهایی را دریافت کنیم.

مقدم‌دوست در پایان افزود: بازنوسی فیلمنامه این فیلم در جهت کامل شدن شخصیت پردازی کاراکترهای فیلمنامه صورت گرفت.

هادی مقدم‌دوست پیش از این نگارش فیلم‌نامه‌ فیلم‌هایی چون "بی‌پولی" و مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" را با همراهی حمید نعمت‌الله برعهده داشته است.