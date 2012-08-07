استاندار فارس روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حسین صادق عابدین استاندار فارس آمده است:

"ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ "

17 مرداد روز خبرنگار برهمه عزیزان عرصه خبرواطلاع رسانی مبارک باد

روز خبرنگار، روز پاسداشت رسالت بزرگ و حیاتی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در جوامع بشری است. رسالتی که تعهد به آن، موجب شده است که خبرنگاران، مشقت فراوانی را برای ایفای وظیفه ای که جامعه بر عهده آنان قرار داده است، متحمل شوند.

خبرنگاران فراوانی همینک در سراسر جهان در راه انجام وظیفه شغلی خود، با خطرات جانی روبرو هستند و در مردادماه 1377 نیز جامعه اسلامی ما شاهد شهادت یکی از سربازان عرصه خبر و اطلاع رسانی، شهید محمود صارمی بود.

خبرنگاران به مثابه چشم بینا و گوش شنوای جامعه، بایستی همچون دیده بانی، درستی و صداقت در تهیه و انتشار اخبار را تضمین کرده و اعتماد مردم را از این رهگذر به رسانه های کشور جلب و جذب نمایند.

در سالی که پشت سر گذاشتیم، تعامل مناسب و سازنده خبرنگاران استان فارس با مجموعه مدیریت ارشد استان، موجب شد فضایی آکنده از همدلی و همراهی برای سازندگی و عمران بیشتر و فائق آمدن بر تنش ها و تشتت های بی حاصل فراهم آید و در سایه این وحدت و برادری، موفقیت های بزرگ و کم نظیری برای استان رقم بخورد.

امیدوارم با تعهد مثال زدنی خبرنگاران به عنوان صفوف مقدم مقابله با جبهه یأس آفرینی و سیاه نمایی دشمنان ایران اسلامی در سال پیش رو، مردم استان فارس بتوانند قله های برتر کشور در زمینه های اقتصادی، فرهنگی،علمی و اجتماعی را به دست آورده و همچنان، نگینی بر سرزمین اسلامیمان باشند.