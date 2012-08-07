فرنگی کار مجار از امید نوروزی تقلید کرد!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، "تاماس لورنز"، فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم مجارستانی پس از صعود به فینال به سمت مربی خود دوید و او را سالتو بارانداز کرد. این همان کار جالبی بود که امید نوروزی بعد از قهرمانی در المپیک انجام داد که البته سالتو بارانداز نوروزی روی محمد بنا حال و هوای دیگری داشت و تمامی مسئولان و تماشاگران حاضر در سالن اکسل لندن را به وجد آورد.

رقابت‌های اوزان 66 و 96 کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های المپیک 2012 لندن از ساعت 16:30 در سالن اکسل شهر لندن آغاز شده که امشب با مشخص شدن نفرات برتر این اوزان به پایان می‌رسد.