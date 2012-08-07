  1. ورزش
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

فرنگی کار مجار از امید نوروزی تقلید کرد!

فرنگی کار مجار از امید نوروزی تقلید کرد!

فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم مجارستان پس از پیروزی در مرحله نیمه نهایی و صعود به فینال المپیک 2012 لندن به تقلید از امید نوروزی ملی پوش کشورمان، سرمربی خود را سالتو بارانداز کرد!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، "تاماس لورنز"، فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم مجارستانی پس از صعود به فینال به سمت مربی خود دوید و او را سالتو بارانداز کرد. این همان کار جالبی بود که امید نوروزی بعد از قهرمانی در المپیک انجام داد که البته سالتو بارانداز نوروزی روی محمد بنا حال و هوای دیگری داشت و تمامی مسئولان و تماشاگران حاضر در سالن اکسل لندن را به وجد آورد.

رقابت‌های اوزان 66 و 96 کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های المپیک 2012 لندن از ساعت 16:30 در سالن اکسل شهر لندن آغاز شده که امشب با مشخص شدن نفرات برتر این اوزان به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1668338

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