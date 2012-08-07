محمد بنا: نشان لیاقتم را از مردم گرفتم/ جایزه من را بدهند عبدولی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، محمد بنا پس از فینالیست شدن قاسم رضایی در جمع خبرنگاران گفت: قاسم رضایی مبارزه بسیار خوبی را انجام داد و در صورتی که بتواند مدال طلا را کسب کند کشتی فرنگی ایران قهرمان المپیک خواهد شد. رضایی توانایی کسب مدال طلا را دارد و امیدواریم عصر امروز بتواند سومین طلای کشتی فرنگی ایران را کسب کند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مورد ناداوری که در مبارزه سعید عبدولی صورت گرفت، گفت: از دید من عبدولی قهرمان المپیک است. او جانانه مبارزه کرد اما متاسفانه داور به وضوح حق او را ضایع کرد. با این حال عبدولی از دید من مدال طلای المپیک را کسب کرده است.

وی تاکید کرد: برای مسئولان فیلا سخت است که کشتی فرنگی ایران در بازی‌های المپیک چهار فینالیست داشته باشد و سه مدال طلا بگیرد. اینها حق کشی کردند و کاری نمی‌شود کرد. ما باید روی تشک حق‌مان را بگیریم. کشتی سعید عبدولی آنقدر واضح بود که همه دیدند چطور کشتی گرفت.

محمد بنا خاطرنشان کرد: برای مسئولان فیلا قابل هضم نیست که کشتی فرنگی ایران که سابقه قهرمانی در المپیک را نداشته بیاید و دو مدال طلا بگیرد و در آستانه کسب سومین طلا هم باشد. آنها این را باور ندارند و به هر بهانه‌ای می‌خواهند علیه کشتی فرنگی ایران حاشیه سازی کنند.

بنا در پاسخ به این پرسش که محمد علی آبادی برای شما تقاضای نشان لیاقت و جایزه 100 میلیون تومانی کرده است، گفت: من نشان لیاقتم را از مردم گرفته‌ام. جایزه‌ای هم که می‌خواهند به من بدهند، به سعید عبدولی بدهند که از نظر من قهرمان المپیک است.