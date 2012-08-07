سکونت 60 هزار نفر در شهر جدید پرند/تاکید بر پیگیری چارت شهرداری پرند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور عصر امروز در آیین تاسیس شهرداری و معارفه نخستین شهردار شهر جدید پرند که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور این شهر برگزار شد ضمن خیر مقدم به حاضران و تسلیت شهادت حضرت علی (ع) اظهار داشت: با احتساب جمعیت 700 هزار نفری برای پرند و اجرای پروژه مسکن 100 هزار نفری مهر در این شهر و کاستی های موجود ،شهر پرند نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان است تا شرایط زندگی بهتر برای شهروندان مهیا شود.

وی در ادامه خطاب به استاندار تهران و معاونان وی با توجه به شرایط موجود پرند خواستار دستورات لازم درخصوص تصویب چارت تشکیلاتی شهرداری شد.

سلیمان پور همچنین تاکید کرد: باید بعد از تاسیس شهرداری با توجه به زمانبر بودن ارتقای درجه و اینکه پرند متفاوت با دیگر شهرهاست نسبت به تاسیس سازمان های خدمت رسان شهرداری نظیر اتوبوس رانی و حمل و نقل عمومی و ... اقدام شود.

فرماندار رباط کریم خواستار استقرار ادارات خدمت رسان بعد از شهرداری در شهر جدید پرند شد و گفت: شهروندان پرند در حال حاضر نیاز به خدمات فراوان دارند که با استقرار ادارات خدمت رسان و پیگیری بخشداری پرند این مهم انجام خواهد شد.

نخستین شهردار شهر جدید پرند همراه با آیین تاسیس شهرداری در این شهر با حضور استاندار تهران معرفی شد.

مراسم معارفه نخستین شهردار پرند و آیین تاسیس شهرداری شهر جدید پرند عصر امروز با حضور مسئولان شهری، روحانیون و اقشار مختلف مردم در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور این شهر برگزار شد.