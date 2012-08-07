به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، رامین مهمانپرست که عصر امروز سهشنبه 17 مردادماه از شهر شنزن کشور چین وارد هنگ کنگ شد، فردا و به مدت 2 روز دیدارهایی با مقامات سیاسی و رسانهای هنگ کنگ خواهد داشت.
بازدید از دانشگاه پلی تکنیک و دیدار و گفتگو با رئیس آن، نخستین برنامه رسمی وی در روز چهارشنبه 18 مردادماه خواهد بود. وی همچنین از شبکه فونیکس بازدید کرده و گفتگویی اختصاصی با خبرنگار این شبکه خواهد داشت. دیدار با چیو کونگ معاون اجرایی شبکه فونیکس نیز در برنامه پیشبینی شده است.
ملاقات با «شیو سین پور» رئیس دفتر سیاستگذاری مرکزی هنگ کنگ و بازدید از چند منطقه مهم این شهر برنامههای عصر روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه کشورمان و هیئت رسانهای همراه را تشکیل میدهد.
مهمانپرست همچنین دیداری با ایرانیان ساکن در هنگ کنگ خواهد داشت.
سفر 12 روزه سخنگوی وزارت خارجه ایران به کشور چین جمعه 20 مرداد ماه و با برگشت این هیئت به ایران، به پایان خواهد رسید.
مهمترین محور برنامههای این سفر دیدار با مقامات چینی برای ایجاد فرصت همکاریهای بیشتر بین رسانههای ایران و چین بوده است.
مقامات سیاسی و رسانهای کشور چین که در شهرهای پکن، شانگهای و گوانگجو با سخنگوی وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو داشتهاند، همگی اعلام آمادگی کردهاند که در آینده سطح روابط رسانهای دو کشور را ارتقا داده و با امضای قراردادهای همکاری فرصتی برای پوشش بهتر خبرهای منطقه خاورمیانه و مسایل دو کشور ایران و چین فراهم آورند.
مقابله با هجمه رسانهای غرب علیه دیگر کشورها و لزوم تقویت تعاملات رسانهای بین کشورهای مستقل اهم مباحثی است که در این دیدارها مورد بحث قرار میگیرد.
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