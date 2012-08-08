حجت الاسلام حسینعلی اکبری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبر و استقامت لازمه موفقیت مبلغ دینی در عرصه تبلیغ و هدایت مخاطبان است، افزود: همه انبیاء و اولیای الهی در راستای امر تبلیغ با مشکلات زیادی روبرو بودند که مهم ترین آنان سختی پذیرش سخن حق برای منحرفان دردین بوده است.
وی افزود: مسئله آسیبهای اعتقادی بعضی محافل خود گردان دینی هم یکی از موارد مورد اهمیت در سخنرانیها و تبلیغات مبلغان دینی است که ممکن است تأثیرپذیری مخاطبان این موضوع به مرور زمان معلوم شود بنابر این ملموس بودن تأثیر تبلیغ در بسیاری از مسائل دینی نیازمند صبر و پیگیربودن یک مبلغ است.
حجت الاسلام اکبری نیا گفت: سست شدن بنیان خانواده و دور شدن عاطفی نسلهای جوان از والدین را از مسائل مهم بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی است.
وی اظهار داشت: مبلغان دینی می توانند با اهمیت دادن به موضوع خانواده در جلسات تبلیغی خود نقش مهمی را برای هدایت والدین ایفا کنند.
رئیس اداره امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی افزود: اعضای کمیته بانوان هیئتهای مذهبی می تواند شیوه های کاری مورد نظر در خصوص ارائه راهکارهایی برای آگاهی رسانی خانواده ها نسبت به مسئله خانواده متعالی دینی برای اجرا در استان ارائه کنند.
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