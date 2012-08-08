حجت الاسلام حسینعلی اکبری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبر و استقامت لازمه موفقیت مبلغ دینی در عرصه تبلیغ و هدایت مخاطبان است، افزود: همه انبیاء و اولیای الهی در راستای امر تبلیغ با مشکلات زیادی روبرو بودند که مهم ترین آنان سختی پذیرش سخن حق برای منحرفان دردین بوده است.

وی افزود: مسئله آسیبهای اعتقادی بعضی محافل خود گردان دینی هم یکی از موارد مورد اهمیت در سخنرانیها و تبلیغات مبلغان دینی است که ممکن است تأثیرپذیری مخاطبان این موضوع به مرور زمان معلوم شود بنابر این ملموس بودن تأثیر تبلیغ در بسیاری از مسائل دینی نیازمند صبر و پیگیربودن یک مبلغ است.

حجت الاسلام اکبری نیا گفت: سست شدن بنیان خانواده و دور شدن عاطفی نسلهای جوان از والدین را از مسائل مهم بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی است.

وی اظهار داشت: مبلغان دینی می توانند با اهمیت دادن به موضوع خانواده در جلسات تبلیغی خود نقش مهمی را برای هدایت والدین ایفا کنند.