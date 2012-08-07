به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، کاروان ورزشی ایران تا لحظات پایانی روز دوازدهم بازی‌های المپیک 2012 با کسب چهار مدال طلا (حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم، امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم و قاسم رضایی در وزن 96 کیلوگرم کشتی فرنگی) و رشته وزنه‌برداری (بهداد سلیمی دسته 105+ کیلوگرم وزنه‌برداری)، سه مدال نقره (احسان حدادی پرتاب دیسک، نواب نصیرشلال در دسته 105 کیلوگرم و سجاد انوشیروانی در دسته 105+ کیلوگرم وزنه‌برداری) و یک برنز (کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم وزنه برداری) در جایگاه یازدهم جدول رده بندی توزیع مدال‌های المپیک لندن قرار گرفته است.

کشور استرالیا با 4 مدال طلا، 12 نقره و 9 برنز بالاتر از ایران و در رده یازدهم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفته است و کشورهای مجارستان، کره‌شمالی و کوبا بعد از کاروان ورزشی کشورمان در این جدول ایستاده‌اند.

در جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها چین با 34 مدال طلا، 21 نقره، 18 برنز و مجموع 73 مدال در جایگاه نخست قرار دارد. ایالات متحده آمریکا با 30 مدال طلا، 19 نقره و 21 برنز و 70 مدال در رده دوم ایستاده و بریتانیای میزبان با 22 طلا، 13 نقره، 13 برنز و مجموع 48 مدال در جایگاه سوم ایستاده است.