تخلفات مالی باید با آرامش رسیدگی شود/ هرکس اظهار نظر نکند

سیدشریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که گفته می شود این روزها در یک شرکت خدمات رسان در اهواز اختلاسی میلیاردی صورت گرفته است، اظهار کرد: ما نیز این موارد را شنیده ایم ولی از جزئیات آن بی اطلاع هستیم.

وی افزود: البته احساس می کنم این تخلفات مالی چندان نیز به من به عنوان نماینده مجلس ارتباطی ندارد و رسانه ای کردن آن نمی تواند مشکلی را حل کند بلکه مسئله رسیدگی به آن را پیچیده تر می کند.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قضیه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر نیز شایعاتی فراوانی در مورد آن در کشور ایجاد شد که متاسفانه کشور تبعات بی شماری برای آن پرداخت کرد در حالیکه اگر این پرونده در آرامش مورد رسیدگی قرار می گرفت به راحتی و حتی در اهواز تمام عوامل آن شناسایی می شدند.



حسینی تصریح کرد: اکنون نیز موضوع اختلاس در یکی شرکت دولتی در اهواز را شنیده ام ولی اصراری برای کشف جزئیات ندارم و علاقه مند هستم این پرونده اگر وجود داشته باشد با آرامش در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار بگیرد.