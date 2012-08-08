به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مکزیک موفق شد با نتیجه 3 بر یک ژاپن را از پیش رو بردارد. در این دیدار ابتدا ژاپن با گل دقیقه 12 "یوکی آتسو" از حریف خود پیش افتاد اما در ادامه مکزیک موفق شد سه بار دروازه حریف آسیایی را باز کند. برای مکزیک در این بازی مارکو فابین (31)، اوریب پرالتا (65) و خاویر کورتس (90) گلزنی کردند.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال المپیک 2012 لندن برزیل موفق شد با اقتدار و با نتیجه 3 بر صفر از سد کره جنوبی بگذرد. در این دیدار روملو بورگس (38) و لئوناردو دامیائو (57 و 64) گل‌های برزیل را به ثمر رساندند.

به این ترتیب در دیدار رده بندی مسابقات فوتبال المپیک 2012 لندن روز جمعه دو تیم آسیایی کره جنوبی و ژاپن به مصاف هم خواهند رفت و شنبه شب در مسابقه فینال برزیل و مکزیک برای کسب مدال طلای المپیک رودرروی هم قرار خواهند گرفت.