پیشنهاد حذف غذا در پروازهای داخلی به دولت رفت

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال افزایش هزینه شرکت های هواپیمایی، ایرلاین ها به دولت پیشنهاد دادند که سرو غذا را در پروازهای داخلی که زمان کمتری دارد، حذف کنند. به گفته ایرلاین ها در دیگر کشورها هم سرو غذا در پرواز های داخلی انجام نمی گیرد و هرمسافری که تمایل به صرف غذا داشته باشد می تواند زمان خرید بلیت، پول آن را جداگانه بپردازد.

در واقع افزایش هزینه های شرکت هواپیمایی موجب شده که آنها به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه باشند اما به نظر می رسد دولت هنوز با این پیشنهاد موافقت نکرده است.

از سویی افزایش نرخ ارز و نوسان قیمت ها که از سال گذشته تاکنون ادامه دارد موجب شد که دولت تسهیلات ارزی را برای ایرلاین ها در نظر بگیرد و تاکنون بخش زیادی از این تسهیلات از سوی ایرلاین ها جذب شده است.

در این خصوص دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی به مهر اعلام کرد که این تسهیلات ارزی حداقل 50 درصد از نیاز ایرلاین ها به ارز را پوشش می دهد و آنها از این طریق نیازهای خود را تامین می کنند.

بنابراین به نظر می رسد که افزایش هزینه، ایرلاین ها را مجبور به ارایه پیشنهاداتی کرده است که این پیشنهادها می تواند در آینده به کاهش تعداد مسافران منجر شود و بازار حمل و نقل هوایی را تحت تاثیر قرار دهد.