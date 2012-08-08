نخلکاران سراوانی از تسهیلات 300 میلیون ریالی برای ایجاد سردخانه بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبر چاکرزهی عصر سه شنبه در جمع نخلکاران این شهرستان اظهار داشت: این تسهیلات با بهره هفت درصد به نخلستان هایی با تولید 50 تن خرما تعلق می گیرد.

وی گفت: کاهش هزینه نگهداری و همچنین ذخیره سازی مناسب و بهداشتی محصول از مزایای ایجاد سردخانه در کنار هر نخلستان است.

وی افزود: در راستای حمایت و معرفی خرمای این شهرستان که از مرغوبیت و بازار پسندی بسیار بالایی برخوردار است، از این به بعد تولیدات نخلکاران سراوان که پیش از این با نام خرمای بم عرضه می شد، با جعبه های برند سراوان بسته بندی و به بازار مصرف عرضه خواهند شد.

فرماندار سراوان با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 هزار هکتار نخلستان در سراوان وجود دارد، بیان داشت: پیش بینی می شود امسال از این سطح زیر کشت 65هزار تن خرما برداشت و روانه بازار شود.

وی گفت: سردخانه های موجود در شهرستان سراوان توانایی نگهداری شش هزار تن خرما را دارند که با ایجاد این سردخانه های 50 تنی قابلیت نگهداری خرما افزایش خواهد یافت.