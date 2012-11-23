  1. ورزش
۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

کاراته قهرمانی جهان - فرانسه/

تیم ایران با پیروزی مقابل عربستان به دور سوم راه یافت

تیم ایران با پیروزی مقابل عربستان به دور سوم راه یافت

در ادامه مسابقات کومیته تیمی کاراته قهرمانی جهان تیم ملی کشورمان در دومین دیدار خود عربستان را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران در رقابتهای تیمی بخش کومیته بعد از برتری مقابل "ماداگاسکار" در دومین دیدار خود بعدازظهر امروز جمعه مقابل عرستان قرار گرفت و این حریف خود را نیز 3 بر صفراز پیش رو برداشت.

این مبارزه با پیروزی  یک بر صفر مازیار الهامی در اولین پیکار انفرادی آغاز شد. سجاد گنج زاده در پیکار دوم با حریف خود مساوی کرد و ابراهیم حسن بیگی 5 بر صفر در سومین مبارزه حریف عربستانی خود را شکست داد. سعید فرخی چهارمین کاراته کای کشورمان بود که 7 بر صفر پیروز از میدان خارج شد تا  تیم ملی کشورمان برنده از میدان خارج شد.

نمایندگان کشورمان در سومین دیدار خود باید با برنده مبارزه کلمبیا و اسلوونی پیکار می کنند که در صورت برتری در این مرحله ،  باید با یکی از کشورهای روسیه ، دومنیکن ،صربستان یا اکوادور پیکار کند.

بیست و یکمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان با حضور 1435 کاراته کا در پاریس جریان دارد.

کد مطلب 1668550

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