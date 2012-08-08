  1. بین الملل
۱۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد

رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد

یک فروند هواپیمای رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در مناطق جنوبی این کشور نقض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان ، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در ساعت هفت و نیم دیروز به وقت محلی یک هواپیمای شناسایی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کرده است.

در این بیانیه آمده است: هواپیمای شناسایی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در مناطق کفرکلا و رمیش در جنوب این کشور نقض کرده اند.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی با وجود شکایتهای پیاپی لبنان به شورای امنیت و مجامع بین المللی از نقض قطعنامه 1701، همچنان به نقض حریم هوایی، زمینی و دریایی لبنان ادامه می دهد.

کد مطلب 1668558

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها