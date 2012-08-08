رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان ، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در ساعت هفت و نیم دیروز به وقت محلی یک هواپیمای شناسایی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کرده است.

در این بیانیه آمده است: هواپیمای شناسایی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در مناطق کفرکلا و رمیش در جنوب این کشور نقض کرده اند.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی با وجود شکایتهای پیاپی لبنان به شورای امنیت و مجامع بین المللی از نقض قطعنامه 1701، همچنان به نقض حریم هوایی، زمینی و دریایی لبنان ادامه می دهد.