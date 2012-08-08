در جلسه محرمانه مرغداران در مجلس چه گذشت؟

حسین مقدم نیا در گفتگو با مهر در خصوص جلسه روز سه شنبه برخی از اعضای اتحادیه ها و تشکلهای صنعت پرورش مرغ گوشتی در مجلس، اظهارداشت: روز گذشته جلسه ای را با برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای بررسی مشکلات تولید مرغ گوشتی در کشور برگزار کردیم.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله مشکلات صنعت پرورش مرغ گوشتی در کشور مطرح شد، گفت: براین اساس نقطه نظرات خود را مبنی بر اندیشیدن تدابیری جهت کنترل قیمت نهاده ها در بازار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت مرغ در بازار عنوان کردیم و قرار شد نمایندگان بررسی های لازم را دراین رابطه انجام دهند.

به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران، قرار است چنین جلساتی در هفته های آینده هم ادامه داشته باشد تا دو طرف به یک جمع بندی کلی رسیده و راهکارهای اجرایی جهت رفع مشکلات تولید کنندگان این حوزه ارائه شود.

وی در ادامه افزایش قیمت نهاده ذرت را مورد اشاره قرار داد و افزود: متاسفانه قیمت نهاده ذرت از هرکیلوگرم 580 تومان درحال حاضر به 690 تومان رسیده است.

مقدم نیا خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حدود 60 درصد جیره غذایی مرغ گوشتی را ذرت تشکیل می دهد پرورش دهندگان مرغ گوشتی روزانه درحدود 9000 تن ذرت نیاز دارند که اگر به موقع تامین نشود دچار مشکلات بزرگی خواهند شد.

وی تصریح کرد: مسئولان مربوطه باید با اقدام عاجل خود همانگونه که نهاده کنجاله سویا را در اختیار تولیدکنندگان گذاشتند و موجب شکسته شدن قیمت این نهاده در بازار شدند نهاده ذرت را به میزان کافی تامین کنند و از افزایش بی رویه قیمت آن در بازار جلوگیری بعمل آورند تا مجددا قیمت تمام شده مرغ در بازار افزایش پیدا نکند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران اضافه کرد: اگر قرار است تا پایان سال درحدود یک میلیون و 900 هزارتن تولید گوشت مرغ داشته باشیم باید مشکل افزایش بی رویه قیمت نهاده ها برطرف شود.

وی همچنین دربیان قیمت مرغ در بازار عنوان کرد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری در حدود 3600 تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ درب کشتارگاه 5400 تومان است.