عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه روز گذشته در قم 18 عملیات آتش نشانی انجام شد بیان کرد: طی 24 ساعت گذشته 6 حریق ضایعات در قم رخ داد.

وقوع 2 حریق منزل

وی ادامه داد: همچنین روز گذشته چهار مورد حریق در قم به وقوع پیوست که از میان آن ها 2 حریق منزل و 2 حریق مغازه بوده است.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد:‌ طی 24 ساعت گذشته سه مورد صید حیوانات توسط نیروهای آتش نشانی و همچنین یک قطع آژیر و 2 مورد ایمن سازی نیز انجام شد.



واژگونی خودرو در روستای جمکران



وی گفت:‌ روز گذشته در روستای جمکران خودرویی واژگون شد که نیروهای آتش نشانی در محل حاضر شدند.



جعفری بیان کرد: روز گذشته کودکی در یک کتری بزرگ گیر کرده بود که خودروهای آتش نشانی در محل حاضر و او را نجات دادند.



وی در پایان گفت: روز گذشته اکیپ های آتش نشانی در شب قدر در حسینه شهدا، گلزار شهدا، مسجد مقدس جمکران و بستر رودخانه مستقر شدند.