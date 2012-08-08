۱۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

در 24 ساعت گذشته/

چهار مورد حریق در قم به وقوع پیوست

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از به وقوع پیوستن چهار حریق در قم طی 24 ساعت گذشته خبر داد.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه روز گذشته در قم 18 عملیات آتش نشانی انجام شد بیان کرد: طی 24 ساعت گذشته 6 حریق ضایعات در قم رخ داد.

وی ادامه داد: همچنین روز گذشته چهار مورد حریق در قم به وقوع پیوست که از میان آن ها 2 حریق منزل و 2 حریق مغازه بوده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد:‌ طی 24 ساعت گذشته سه مورد صید حیوانات توسط نیروهای آتش نشانی و همچنین یک قطع آژیر و 2 مورد ایمن سازی نیز انجام شد.

وی گفت:‌ روز گذشته در روستای جمکران خودرویی واژگون شد که نیروهای آتش نشانی در محل حاضر شدند.

جعفری بیان کرد: روز گذشته کودکی در یک کتری بزرگ گیر کرده بود که خودروهای آتش نشانی در محل حاضر و او را نجات دادند.

وی در پایان گفت: روز گذشته اکیپ های آتش نشانی در شب قدر در حسینه شهدا، گلزار شهدا، مسجد مقدس جمکران و بستر رودخانه مستقر شدند.
