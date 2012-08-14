به گزارش خبرگزاری مهر، شنیده های حاکی از این است که احمدی نژاد در جلسه ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری گفته است: من گزارشات مربوط به انتخابات را هر روز بررسی می کنم و در جریان هستم.

وی اظهار داشت: در مورد انتخابات این جمله را از قول من یاد داشت کنید، که من از هرکسی حمایت کنم بدون شک رئیس جمهور می شود.

وی خاطرنشان کرد: من یا تمام توان وارد انتخابات می شودو من وارد کار گذاری انتخابات شده ام و تا شهید نشوم دست از این کار برنخواهم داشت.

احمدی نژاد در ادامه گفت: نظام گزینه مورد اطمینان و قابل قبول ندارد و در بین این اقایان اختلاف بیش از پیش است. آنها در انتخابات شمشیر را از رو خواهند بست و به وحدت نخواهد رسید.

وی اظهار داشت: در انتخابات مجلس که آیت الله مهدوی کنی و ایت الله مصباح هم وارد صحنه شدنداصولگرایان نتوانستند به وحدت برسند و پیش بینی من در این مورد درست بود.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: در این نظام هیچ کس بهتر از من مردم را نمی شناسد. من به دوستان گفته ام که بروید و برای چند سال اینده نیز برنامه ریزیکنید این دولت هست و من بر حق هستم هشت سال زحمت کشیدم تا تغییراتی ایجاد کنم و افرادی را به زور بیرون انداختم حالا بعد از 8 سال کنار بروم. تا ایران، ایران است اسم این دولت پابرجا خواهد ماند.

احمدی نژاد اظهار داشت: مثل صفویه از این دولت یاد خواهد شد. بگذارید بگویند این دولت دولت انحرافی و جاسوسی است.

وی گفت: باید خط قرمز های خیالی را جمع کرد و من با امید خدا خط قرمز ها را جمع خواهم کرد.

احمدی نژاد در ادامه افزود: دوست و دشمن بر علیه دولت متحد شده اند و این از عجایب است. می خواستند بر علیه ما کودتا کنند.