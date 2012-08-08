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۱۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

شماره جدید دنیای تصویر/

ویژه نامه سینمای گنگستری منتشر شد

ویژه نامه سینمای گنگستری منتشر شد

دویست و هجدهمین شماره دنیای تصویر در قالب ویژه نامه ای با عنوان ویژه نامه سینمای گنگستری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره صدویک فیلم گنگستری برگزیده تاریخ سینما به ترتیب سال ساخت، معرفی و بررسی می شوند. به همراه پیش درآمدی بر سینمای گنگستری و خرده ژانرهای آن. همچنین مشهورترین قهرمانان سینمای گنگستری در کنار گنگسترهای واقعی با عکس هایی دیدنی، معرفی شده اند. گنگسترهای عالم سینما شامل: همفری بوگارت، جیمز کاگنی، ادوارد جی.رابینسون، جورج رَفت و گنگسترهای دنیای واقعی شامل: آل کاپون، بانی و کلاید، لاکی لوچیانو و جان دیلینجر هستند.

از دیگر دانستنی های سینمای گنگستری می توانید بخوانید:مافیا و سینمای معاصر ایتالیا؛ فرانچسکو رُزی: فرزند نئورئالیسم؛ نمایشگر مافیا و بحران های اجتماعی ؛ پائولو سورنتینو: نخست وزیر مافیایی! ماتئو گارونه : آلوده صورتان ایتالیایی؛ مافیایی های پراحساس: بررسی مجموعه تلویزیونی "خانواده ی سوپرانو"؛ آنچه به زندگیِ سینمایی ام شکل داد: بهترین فیلم های گنگستری از نگاه مارتین اسکورسیزی

همچنین در این شماره پرونده مفصلی نیز درباره فیلم "شوالیه ی تاریکی برمی خیزد" جدیدترین فیلم بتمن، اثر مشهور و پرفروش کریستوفر نولان، منتشر شده است.

در این پرونده می خوانید:آیا به قهرمان نیاز داریم؟! (گزارش تولید "شوالیه تاریکی برمی خیزد")، قلب تاریکی (فیلم از نگاه منتقدان)، افسانه در اوج است!  (بتمن و محو مرزِ میان خیر و شر)، شیطان و پوپولیسم! (گفتگو با کریستوفر نولان کارگردان فیلم)، نقاب ها و آدم ها (گفته های کریستین بیل، تام هاردی و آن هاتاوی سه بازیگر اصلی فیلم)، باران گلوله در سالنِ سینما (نگاهی به حادثه ی تیراندازی در نمایشِ فیلم و حواشی آن)، بتمن در سینما؛ فیلم به فیلم (معرفی همه ی بتمن های سینما: بتمن 1989؛ بازگشت بتمن 1992؛ بتمن برای همیشه 1996؛ بتمن و رابین 1997؛ بتمن می آغازد 2005؛ و شوالیه ی تاریکی 2008).

کد مطلب 1668601

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