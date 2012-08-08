ویژه نامه سینمای گنگستری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره صدویک فیلم گنگستری برگزیده تاریخ سینما به ترتیب سال ساخت، معرفی و بررسی می شوند. به همراه پیش درآمدی بر سینمای گنگستری و خرده ژانرهای آن. همچنین مشهورترین قهرمانان سینمای گنگستری در کنار گنگسترهای واقعی با عکس هایی دیدنی، معرفی شده اند. گنگسترهای عالم سینما شامل: همفری بوگارت، جیمز کاگنی، ادوارد جی.رابینسون، جورج رَفت و گنگسترهای دنیای واقعی شامل: آل کاپون، بانی و کلاید، لاکی لوچیانو و جان دیلینجر هستند.

از دیگر دانستنی های سینمای گنگستری می توانید بخوانید:مافیا و سینمای معاصر ایتالیا؛ فرانچسکو رُزی: فرزند نئورئالیسم؛ نمایشگر مافیا و بحران های اجتماعی ؛ پائولو سورنتینو: نخست وزیر مافیایی! ماتئو گارونه : آلوده صورتان ایتالیایی؛ مافیایی های پراحساس: بررسی مجموعه تلویزیونی "خانواده ی سوپرانو"؛ آنچه به زندگیِ سینمایی ام شکل داد: بهترین فیلم های گنگستری از نگاه مارتین اسکورسیزی

همچنین در این شماره پرونده مفصلی نیز درباره فیلم "شوالیه ی تاریکی برمی خیزد" جدیدترین فیلم بتمن، اثر مشهور و پرفروش کریستوفر نولان، منتشر شده است.

در این پرونده می خوانید:آیا به قهرمان نیاز داریم؟! (گزارش تولید "شوالیه تاریکی برمی خیزد")، قلب تاریکی (فیلم از نگاه منتقدان)، افسانه در اوج است! (بتمن و محو مرزِ میان خیر و شر)، شیطان و پوپولیسم! (گفتگو با کریستوفر نولان کارگردان فیلم)، نقاب ها و آدم ها (گفته های کریستین بیل، تام هاردی و آن هاتاوی سه بازیگر اصلی فیلم)، باران گلوله در سالنِ سینما (نگاهی به حادثه ی تیراندازی در نمایشِ فیلم و حواشی آن)، بتمن در سینما؛ فیلم به فیلم (معرفی همه ی بتمن های سینما: بتمن 1989؛ بازگشت بتمن 1992؛ بتمن برای همیشه 1996؛ بتمن و رابین 1997؛ بتمن می آغازد 2005؛ و شوالیه ی تاریکی 2008).