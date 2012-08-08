بالاترین رکورد تولید انرژی خالص در نیروگاه شهید رجایی ثبت شد

علی فرهور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بدنبال عملکرد مطلوب تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی در سال گذشته با تولید پنج هزار و 899 هزار مگاوات ساعت انرژی خالص بالاترین میزان تولید سالانه انرژی الکتریکی را در طول فعالیت 18 ساله خود به ثبت رساند.



فرهور تصریح کرد: بررسی وضعیت آماری شاخص های تولید تیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی و مقایسه آن با عملکرد سال 89 علاوه بر رشد تولید انرژی خالص نشان از کاهش چشمگیر خروج اضطرای را بدنبال دارد به طوری که با کاهش تعداد تعداد خروج اضطراری واحدها از 130 مورد در سال 89 به 58 مورد در سال گذشته این میزان کاهش به 55 درصد رسیده است.



مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید رجایی قزوین گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی از سال 79 تا پایان سال 90 با افزایش مستمر تولید انرژی خالص بوده است.



این مسئول یادآورشد: کار طراحی و ساخت این نیروگاه با مجموع تولید نامی یک هزار و 43 مگاوات در دو فاز به اجرا در آمد که فاز نخست آن با شش واحد توربین گازی هر یک با توان نامی 123.4 مگاوات و مجموعا 740 مگاوات تا سال 74 و فاز دوم آن شامل سه واحد بخاری به ظرفیت 100.6 مگاواتی در سال 80 به بهره برداری رسیده است.