سه گذر مرزی جدید در سیستان و بلوچستان ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در چهارمین کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی استان اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت فعلی سیستان و بلوچستان از رشد بسیار بالایی در زمینه های مختلف بویژه اقتصادی و تجاری برخوردار است.

وی گفت: دشمن امروز از طریق مسائل اقتصادی یا جنگ نرم اقتصادی وارد عرصه شده و این مهم تیزهوشی و درایت مدیران را می طلبد که با همراهی و همگامی بخش خصوصی، توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

وی افزود: خوشبختانه تا امروز در تمامی میادین ثابت کرده ایم که وفادار به انقلاب و نظام هستیم و در نهایت سعی و تلاش در جهت حل مشکلات مردم قدم برمی داریم.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: بازارچه های مرزی استان باید به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا بخشی از محوطه بازارچه ها در اختیار تجار و بازرگانان کشورهای پاکستان و افغانستان قرار گیرد تا بتوانند مایحتاج عمومی شهروندان را فراهم و آنچه مورد نیاز طرف مقابل نیز می باشد، از بازارچه های مرزی ایران تهیه نمایند.

وی گفت: با توجه به موقعیت سیستان و بلوچستان و همجواری با کشور پاکستان در حال حاضر باید نسبت به جذب کالاهایی از جمله برنج، گوشت قرمز، مرغ منجمد، ذرت دامی و جو از سایر کشورها از جمله پاکستان و یا حوزه خلیج فارس، اتاق بازرگانی تمهیداتی را بعمل آورد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این کارگروه افزود: این استان می تواند علاوه بر این که مایحتاج و کالاهای مورد نیاز مردم سیستان و بلوچستان را تامین می کند، بخشی از نیازمندی های سایر استان ها را نیز تامین کند که این امر نشان دهنده پتانسیل بالای تجاری سیستان و بلوچستان است.

نادر میرشکار اظهار داشت: این استان به جهت همجواری با کشورهایی از جمله پاکستان و افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس قابلیت جذب و تامین کالا از طریق مرزهای آبی و خاکی را داراست.

وی گفت: باید تدابیری از سوی دستگاه های مرتبط با امر تجارت اتخاذ شود تا با رعایت چارچوب قانونی و بر اساس قوانین تجارت، کالاهای با کیفیت به سهولت جهت تنظیم بازار به کشور وارد شوند.

وی به 10 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت قرمز، ‌مرغ منجمد، ذرت دامی و جو اشاره کرد و افزود: جدول تنظیمی 10 قلم کالای اساسی که در حال حاضر مورد نظر است بر اساس آیتم های تعریف شده مانند قیمت محصولات در حال حاضر، قیمت واردات آن با ارز غیر مرجع و قیمت واردات آن با ارز مرجع و همچنین تنگناهای موجود مورد بررسی لازم قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در استان هفت بازارچه مرزی فعال وجود دارد، بیان داشت: هم اکنون تراز تجاری بازارچه های مرزی استان مثبت و میزان صادرات نیز نسبت به واردات افزایش چشمگیری دارد.

وی افزود: در طی سال گذشته کالاهایی به ارزش 149 میلیون و 552 هزار و 389 دلار از بازارچه های مرزی استان صادر و تنها هشت میلیون و 29 هزار و 46 دلار واردات صورت پذیرفته و نسبت به صادرات بازارچه ها و واردات آن هزار 862 درصد مثبت بوده است و تنها 5.3 درصد ارزش صادرات از بازارچه ها واردات انجام گرفته است.

میرشکار اظهار داشت: طی سه ماهه امسال نیز کالاهایی به ارزش 43 میلیون و 332 هزار و 618 دلار از بازارچه های مرزی استان صادر شده است.