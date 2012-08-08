به گزارش خبرنگار مهر، این طرح به دلیل کمبود کتاب الکترونیک دفاعمقدس و با هدف تامین نیاز مطالعاتی نابینایان در حوزه جنگ تحمیلی، در مرکز اسناد و تحقیقات دفاعمقدس آغاز خواهد شد.
گزیدهای از کتابهای پژوهشی منتشر شده در این مرکز مانند «تنبیه متجاوز»، «جنگ؛ بازیابی ثبات»، «زمینهسازی جنگ» و «آغاز تا پایان (سالنامه تحلیلی): بررسی وقایع سیاسی ـ نظامی جنگ از زمینهسازی تهاجم عراق تا آتش بس» برای اجرای فاز اول این طرح انتخاب شدهاند.
آثار تدوینی با نگاه حماسی به دفاعمقدس مانند «خرمشهر در جنگ طولانی» و «اولین عملیات دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس؛ نبرد العمیه: گزارش تحلیلی و مستند عملیات کربلای ۳» نیز در فاز دوم تولید کتاب های صوتی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس استفاده خواهند شد.
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