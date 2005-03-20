يكسال با وزارت راه و ترابري و فرودگاه امام در لابه لاي خبرها(2)

19 ارديبهشت 1383 ؛ فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) :

مسافران نخستين پرواز خارجي فرودگاه امام با يك ساعت تاخير به ترمينال منتقل شدند

تاخير يك ساعته در انتقال مسافران پرواز دبي - تهران از باند فرودگاه تا ترمينال مسافربري موجب پرداخت يك بليط رفت و برگشت رايگان از سوي سازمان هواپيمايي به مسافران اين پرواز شد .

به گزارش خبرگزاري"مهر"، از فرودگاه امام(ره)،نخستين پرواز دبي - تهران ساعت ده و ربع 19 ارديبهشت 1383 در باند فرودگاه امام به زمين نشست .

براساس اين گزارش به هر كدام از مسافران اين پرواز يك بليط رفت و برگشت به مشهد به صورت رايگان داده شد .

19 ارديبهشت 1383؛ يك كارشناس صنايع هوايي درگفت وگو بامهر:

رفع برخي نواقص فرودگاه امام (ره) زمان بر است

عمليات اجرايي فرودگاه امام(ره) باسرمايه گذاري 270 ميليارد توماني آغاز شده كه تا كنون نيز حدود 800 ميليارد تومان براي احداث آن سرمايه گذاري شده است.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، يك كارشناس ارشد صنعت هواپيمايي كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : با اين ميزان سرمايه گذاري، كدام عقل سليمي مي گويد كه هندلينگ اين فرودگاه با يك قرارداد 197 ميليون دلاري به شركت تركيه واگذار شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فرودگاه امام از نظر استاندارهاي بين المللي آماده بهره برداري است، گفت: اين فرودگاه از نظر عملياتي 98 درصد آماده بهره برداري است اما از نظر مقررات بين المللي قاقد استانداردها و مجوزهاي لازم است.

وي افزود : هنوز فرودگاه امام براي پروازهاي بين المللي از نظر سازمان ايكائو(ICAO ) داراي تاييد پرواز بين المللي نيست.

وي اضافه كرد: اين فرودگاه داراي دستور العمل (Notam ) يا دستور العملي كه مختصات و مشخصات فرودگاه را به ساير شركت هاي هواپيمايي و خلبان توضيح مي دهد، نيست.

منبع خبري "مهر " افزود: طبق قانون هواپيمايي كشوري جك زدن در زيرهواپيما درهواي باز غير ممكن و غير مجاز است وبه دليل اينكه اين فرودگاه داراي "فقر" آشيانه است و بادهاي موسمي درمنطقه دارد ، احتمال خطرات ناشي از نبود آشيانه فرودگاه و هواپيماي پارك شده از " رمپ " را با خطر مواجه مي كند.

وي ادامه داد: البته مشكلاتي نيز درباره كل دوربين ها و موارد زير وجود دارد كه هر چه سريعتر مديريت مجموعه آن رفع كند.

وي معتقد است كه مشكلات فرودگاه امام دربلند مدت قابل حل است و نبايد اين فرودگاه دربهمن افتتاح مي شد.

19 ارديبهشت 1383؛ مسافران تهران - دبي در گفت و گو با مهر:

ضريب اطمينان پرواز تهران به دوبي در فرودگاه امام (ره) بسيار پايين است

مسافران پرواز هاي تهران - دبي مي گويند:به لحاظ شرايط منطقه اي فرودگاه امام ( ره) وناهماهنگي ها در پرواز ، اطميناني به اين پروازها نمي توان داشت.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، مسافران پرواز تهران - دبي با انتقاد از عدم امكانات رفاهي در فرودگاه امام گفتند: هنوز هيچ گونه امكانات رفاهي در فرودگاه امام از جمله بهداشتي نبودن سرويسها، نبود تلفن عمومي ، صندلي ترمينال در اين فرودگاه وجود دارد و در اين شرايط و در صورت عدم امكانات اوليه چگونه نخستين پرواز صورت خواهد گرفت.

به گفته آنان، سيستم كامپيوتر فرودگاه امام نيز با اختلال مواجه بوده و بصورت دستي انجام مي شود كه موجب بلا تكليفي مسافران شده است.

آنها گفتند: نبود علايم مربوط به فرودگاه حتي در 25 كيلومتري موجب سردرگمي مسافران و طي مسير اشتباهي مي شود.

براساس اين گزارش: فرودگاه امام در حالي به بهره برداري مي رسد كه هيچ گونه هماهنگي ميان مسولان ديده نمي شود.

مسافران اظهار داشتند: هيچ گونه علايم راهنمايي براي استفاده ازسرويسهاي بهداشتي در فرودگاه امام وجود ندارد. و اين سرويسها فاقد امكانات اوليه نظير مايع دستشويي و دستمال كاغذي است.

مسافران در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اقتصادي مهر كه چگونه مطلع شديد كه از فرودگاه امام پرواز كنيد، گفتند: از طريق راديو و آژانسهاي هواپيمايي از اين مسئله باخبر شديم.

آنها از مسير طولاني فرودگاه امام انتقاد كردند و افزودند: اگر در طول روز بخواهيم به فرودگاه امام بياييم حداقل 2 تا 3 ساعت زمان نياز است. كه اين امر خود يك سفر ديگري محسوب مي شود.

همچنين يكي از كارمندان فرودگاه امام گفت: تاكنون قسمت بار كترينگ و آشيانه آماده بهره برداري نشده است و قسمت اطلاعات پرواز اين فرودگاه نيز سيار است.

اين گزارش حاكي است: مسافران اين فرودگاه افزايش كانتر چك كردن بار نسبت به فرودگاه مهر آباد را يكي از ويژگي هاي فرودگاه امام بر شمردند.

19 ارديبهشت 1383؛ احمد خرم وزير وقت راه در جمع خبرنگاران اعلام كرد:

سازمان بازرسي كل كشور دروغگوست

وزيروقت راه و ترابري گفت: هزينه افتتاح فرودگاه امام(ره) تنها 936ميليون تومان بوده و هر مبلغ ديگري كه در اين خصوص منتشر شده دروغ محض است.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، احمد خرم صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: اگر اراده جدي ميان دولت و وزارت راه و ترابري براي راه اندازي فرودگاه امام نبود شايد تا 10 سال ديگر هم اين فرودگاه به بهره برداري نمي رسيد.

وي با تاكيد بر همكاري تمامي دستگاههاي اجرايي در افتتاح پروژه هاي بزرگ مانند فرودگاه امام، افزود: بسياري از دستگاهها مانند نيروي انتظامي در افتتاح فرودگاه كارشكني كردند.

وي با بيان اينكه تلاشهاي بسياري براي به بهره برداري نرسيدن فرودگاه امام صورت گرفت تصريح كرد: اين در حالي است كه اراده گسترده مسوولان وزارت راه و ترابري و دولت مانع از اين كارشكني ها شد.

خرم قطع برق را از جمله مشكلات موجود در زمينه بهره برداري از فرودگاه امام ذكر كرد و گفت: مي توان اميدوار بود كه با گذشت زمان تمامي مشكلات فرودگاه حل خواهد شد.

وي با تاكيد بر اصلاح ديدگاه مديريتي مسوولان كشور، گفت: مسوولان بايد ديدگاه خود را در راستاي خدمت رساني به مردم اصلاح كنند.

خرم افزود: در دو ماه اخير به اندازه 10 سال به بنده فشار وارد شده و به خاطر خدمت به مردم اين فشارها را تحمل كرده ام.

وي اظهار داشت: هر كسي در اين مملكت صادقانه مي خواهد كار كند جلوي او را مي گيرند ولي هر كسي كه كارشكني مي كند با او كاري ندارند.

وزيروقت راه و ترابري در خصوص همكاري شركت تركيه اي ( تاو) در فرودگاه امام گفت: همكاري با شركت تركيه اي ( تاو) در راستاي اختياراتي بوده كه بنده در يك سال گذشته از رياست جمهوري ، دولت و زير مجموعه هاي دولت داشته ام كه تا كنون تمامي راههاي قانوني اين همكاري نيزصورت گرفته ولي هنوز نهايي نشده است.

وي به گزارش هاي اشتباه برخي از رسانه هاي جمعي در زمينه شركت تركيه اي (تاو) اشاره كرد و افزود: گزارش هاي درج شده در برخي رسانه ها در روزهاي اخير خبر ازصهيونيستي بودن اين شركت مي داد، در حاليكه اينطور نيست.

خرم تصريح كرد: براي توسعه و بهره برداري فرودگاه امام31 شركت در مناقصه اين فرودگاه شركت كردند كه از ميان آنها شركت تركيه اي انتخاب شد و كسي هم تا هفته گذشته اعلام نكرد كه چرا با اين شركت ترك قرارداد بسته ايد.

خرم خاطر نشان كرد: "فرودگاه امام به كار خود ادامه خواهد داد مگر اينكه با حمله مسلحانه تصرف شود ".

وزيروقت راه وترابري در خصوص هزينه هاي افتتاحيه فرودگاه امام گفت: هزينه افتتاح فرودگاه امام تنها 936ميليون تومان بوده است و هر مبلغ ديگري كه در اين خصوص منتشر شده دروغ محض است.

وي سازمان بازرسي و نظارت كل كشور را محكوم به انتشار ارقام دروغين در زمينه هزينه افتتاح فرودگاه امام كردو افزود: اين نخستين باري نيست كه اين سازمان اقدام به دروغگويي كرده است.

براساس اين گزارش يك كارشناس سازمان بازرسي در گزارشي اعلام كرده بود كه هزينه افتتاح فرودگاه امام يك ميليارد و 800 ميليون تومان بوده است.

19 ارديبهشت 1383؛ بنابر اعلام ستاد كل نيروهاي مسلح تا رفع موانع امنيتي:

فرودگاه امام تعطيل خواهد بود

ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور ابلاغيه اي اعلام كرد فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) تا تامين شرايط امنيتي تعطيل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح آمده است : بحث امنيت اجتماعي به عنوان يك امر ضروري و حيات بخش محسوب مي‌شود و نگاه همه ‌جانبه به مقوله‌ امنيت مي‌تواند نشانگر پويايي يك نظام تلقي شود.

علي‌الخصوص زماني كه امنيت با مسائل حيثيتي و حياتي كشور مرتبط باشد و در صورت آسيب‌ پذيري در مقوله امنيتي علاوه بر خسارت جبران ‌ناپذير جاني و مالي و اقتصادي حيثيت نظام رانيززير سوال خواهد برد.

بحمدالله در دو دهه اخير دستاوردهاي بسيار گرانبهايي با ايثار و از خودگذشتگي عوامل امنيتي و حفاظتي در بخش‌هاي مختلف بويژه فرودگاه‌ هاي كشور نصيب جمهوري اسلامي گشته به نحوي كه حركت‌هاي هواپيماربايي و تروريسم كشوربه هيچ ‌وجه بروز و ظهور پيدا نكرده است.

در حال حاضر كه در مرحله تكميل فرودگاه بين المللي حضرت امام خميني (ره) قرار گرفته ‌ايم متاسفانه مسئولين دست‌اندركار اين فرودگاه بدون توجه به نكات امنيتي و حفاظتي و مصوبه‌ شوراي عالي امنيت در جهت عدم بكارگيري نيروهاي خارجي ، در اين مركز حياتي كشور، اقدام به اين حركت ناصواب نموده‌اند.

ستاد كل نيروهاي مسلح به احترام درخواست رييس‌جمهور به اولين هواپيماي مسافربري كه از دوبي حركت كرده بود اجازه فرود داد و پس از اين تا رفع مشكل امنيتي و استقرار شركت‌هاي داخلي، فرودگاه تعطيل اعلام مي شود و پروازهاي خارجي كمافي السابق از فرودگاه بين‌المللي مهرآباد انجام خواهد شد.

اميد است با دقت و هوشياري مضاعف دست‌اندركاران هواپيمايي كشور شاهد حفظ امنيت و اقتدار و عزت روزافزون نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران باشيم.

19 ارديبهشت 1383؛ مدير عامل هما در گفت و گو با "مهر" :

پرواز دبي-تهران در فرودگاه اصفهان به زمين نشست

مدير عامل شركت هواپيمايي هما گفت :هواپيماي ايران اير از مقصد دبي به سمت تهران ( ساعت 15 بعد از ظهر) كه قرار بود در فرودگاه امام(ره) به زمين بنشيند در فرودگاه اصفهان فرود آمد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، مدير عامل شركت هواپيمايي هما در گفت و گو با "مهر" با تاييد خبر هدايت اين هواپيما به فرودگاه اصفهان افزود: قرار بود پرواز دبي به تهران راس ساعت مقرر به فرودگاه امام بنشيند اما به علت اين كه ستاد كل نيروهاي مسلح موافق فرود اين پروازنبود، به ناچار اين هواپيما در فرودگاه اصفهان بر زمين نشست.

داوود كشاورزيان خاطر نشان كرد : "حتي در اين خصوص گفته مي شود كه دو فرود هواپيمايي جنگي، پرواز دبي به تهران را به سمت فرودگاه اصفهان هدايت كرده است".

وي تصريح كرد : برهمين اساس ، تا اطلاح ثانويه فرودگاه امام تعطيل خواهد بود.

19 ارديبهشت 1383؛ مدير كل روابط عمومي وزارت راه در گفت و گو با "مهر":

هم تاييد و هم تكذيب؛ خرم احتمالا استعفا مي دهد



مدير كل روابط عمومي وزرات راه و ترابري گفت : احتمالا خرم به دليل تعطيلي فرودگاه امام (ره) استعفا مي دهد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، به دنبال نبود هماهنگي وزارت راه و ترابري با برخي دستگاه ها بر سربهره برداري از فرودگاه امام (ره) و تعطيلي اين فرودگاه درنخستين روز بهره برداري ، شايعه استعفاي احمد خرم وزير راه ترابري بالا گرفت.

خبرنگار ما ، صحت اين شنيده را از" مصطفي برزگر" مدير كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري جويا شد ؛ وي ابتدا گفت: "احتمال استعفاي وزير وجود دارد". اما سپس ادامه داد:"من در جريان آن نيستم" ومجددا گفت:"نه من نمي دانم." وبعد ادامه داد:"من آن را تكذيب مي كنم. برويد ازروابط عمومي هواپيمايي كشوري بپرسيد!"

گفتني است خبر بهره برداري فرودگاه امام ، نبود هماهنگي ميان ارگان هاي مستقر در فرودگاه امام و تعطيلي موقت اين فرودگاه به دليل نبود ملاحظات و امكانات امنيتي وحفاظتي بازتاب منفي در پي داشته و به همين دليل شائبه و شايعه استعفاي وزير راه را در محافل تصميم گيري تقويت شده است.

20 ارديبهشت 1383؛ معاون فرهنگي و تبليغاتي ستاد كل نيروهاي مسلح:

فرودگاه امام با هماهنگي رييس جمهوري بسته شد



سردار سرتيپ عليرضا افشار معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: اين ستاد با هماهنگي آقاي رئيس جمهور و به دليل مسايل امنيتي فرودگاه بين المللي امام خميني را بسته اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، وي روز يكشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نقاط امنيتي فرودگاه بين المللي امام خميني نظير فروشگاهها و "هدينگ" در اختيار شركت هاي خارجي قرار گرفته بود كه به نظر ستاد كل نيروهاي مسلح امكان ايجاد مشكلات امنيتي داشت.



وي تاكيد كرد: به نظر ستاد كل نيروهاي مسلح قراردادهايي كه با شركتهاي اماراتي و تركيه اي بسته شده بود معضلات امنيتي را ايجاد مي كرد كه اين مساله دي ماه سال گذشته طي گزارشي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح به شوراي عالي امنيت ملي اعلام شده بود.



سردار افشار تاكيد كرد: 16 فروردين ماه سال جاري دبير شوراي عالي امنيت ملي در ابلاغي به وزارت راه و ترابري خواستار ملغي شدن قرارداد با شركت تركيه اي شد اما متاسفانه كار شركت "تي. آ. وي" تركيه همچنان ادامه يافت.

وي ادامه داد ما مساله را به طور مرتب به مسوولان گزارش مي كرديم و حتي اوايل ارديبهشت رييس جمهوري نيز به وزير راه ابلاغ كرد كه قرارداد با شركت تركيه اي لغو شود.

ادامه دارد...