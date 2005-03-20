گزارش ائتلاف عليه اسلام هراسي در باره ممنوعيت حجاب در فرانسه منتشر شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از اسلام آن لاين، درگزارشي كه ائتلاف اسلام هراسي منتشر كرده است آمده است : سكولاريسم فرانسه كه براي تضمين آزادي ديني و احترام به تكثرگرايي به وجود آمده ، به واسطه قانون منع حجاب در مدارس نقض شده است.

در اين گزارش 27 صفحه اي تأكيد شده كه اين قانون فرانسه ناكامي نظام آموزش اين كشور را در انتقال پيام خود درباره شهروندان تحصيل كرده، بدون توجه به اعتقادات آنها منعكس مي كند.

اخيراً حجاب در چندين كشور اروپايي به ويژه پس از ممنوعيت آن در مدارس دولتي فرانسه و موسسات عمومي از تاريخ 24 اسفند ماه سال گذشته توجهات بسياري را به خود جلب كرده است.

فرانسه پس از تصويب لايحه ممنوعيت حجاب و نمادهاي ديني در مدارس دولتي بحث هاي گسترده و جنجال هاي بسيار به راه انداخت. سازمان نظارت بر حقوق بشر مستقر در ايالات متحده اين اقدام فرانسه را تبعيض توصيف كرد.

اين در شرايطي است كه دين اسلام حجاب را به عنوان نماد ديني كه تعلقات شخصي را نشان دهد درنظر نگرفته است. اسلام حجاب را براي زنان مسلمان يك اصل اجباري پوشش توصيف مي كند و اين امر درست در مقابل استفاده صليب توسط مسيحيان و كيپا توسط يهوديان قرار مي گيرد.

اين گزارش مي گويد، تصويب قانون منع حجاب توسط فرانسه اقدامي تبعيض آميز عليه اقليت مسلمان در اين كشور اروپايي تلقي مي شود.

همچنين در اين گزارش آمده است آنچه ماهيت تبعيضي بودن اين قانون فرانسه را ثابت مي كند اين است كه تمام دانش آموزان دختر فرانسه از زمان تصويب اين قانون به دليل داشتن حجاب و اجبار آن بر دانش آموزان از مدرسه اخراج شده اند.

در حدود 42 دختر مسلمان از مدارس اخراج شدند، شش نفر از آنها راه ديگري مگر رفتن به مدارس تركيه و بلژيك نداشتند و 17 نفر ديگر در كلاس هاي خصوصي ثبت نام كردند.

بيشترين تعداد دانش آموزاني كه از مدرسه اخراج شدند در استان آلزاس، شمال شرقي فرانسه، تحصيل مي كردند. در اين استان فرانسه، 15 دانش آموز دختر مسلمان وادار شدند تا مدارس خود را ترك كنند. چهار مسلمان ديگر نيز از مدارس در پاريس و حومه آن اخراج شده اند.

اين گزارش مي افزايد : مقامات فرانسه حتي به ماده هاي اين قانون احترام نگذاشتند، در يكي از اين ماده ها آمده بود با دانش آموزان محجبه پبش از اخراج صحبت كنند.

بسياري از دانش آموزان مسلمان از ارتباط برقرار كردن با همكلاسي ها و معلمان خود محروم شده و حتي نتوانستند پيش از ترك مدرسه با آموزگار خود صحبت كنند.

اين ائتلاف تأكيد كرده كه دختران مسلمان از پوشيدن روسري هاي فرانسوي در مدارس كه جايگزين حجاب شده بود نيز منع شدند.

وزير آموزش فرانسه پيش تر پيش نويسي را ارائه كرده بود كه به دانش آموزان اجازه پوشيدن روسري هاي ويژه را در مدارس مي داد به شرطي كه اين نوع لباس پوشيدن وجهه ديني به خود نگيرد.

اين گزارش همچنين تأكيد كرده كه مدارس فرانسوي سعي كرده اند والدين دانش آموزان محجبه را تحت فشار گذاشته تا دختران خود را وادار كنند حجاب خود را بردارند. حتي مدير مدارس برادران اين دختران دانش آموز محجبه را تحت فشار قرار داد تا خواهران خود را متقاعد كرده تا حجاب را ترك كنند.

گزارش ائتلاف عليه اسلام هراسي افزود : قانون منع حجاب عوارض روانشناختي بر دختران مسلمان و جايگاه آنها در جامعه گذاشته است و مي تواند منجربه واكنش هاي ناشي از اسلام هراسي عليه اقليت مسلمان شود.

بسياري از سازمانهاي دولتي فرانسوي از اين قانون استفاده كرده تا از ورود زنان محجبه به مكان هايي همچون دانشگاه ها، بيمارستان ها، بانك ها و مكان هاي تفريحي جلوگيري كنند.

" نيكولاس ساركوزي" وزيركشور سابق فرانسه و وزير اقتصاد كنوني اين كشور، به اين قانون اعتراض كرده و هشدار داد كه اين امر باعث اعتراض شديد و گسترده مسلمانان مي شود و آنها اين امر را به عنوان توهين تلقي مي كنند.

اقليت مسلمان كشور فرانسه همچنين با خشم شديدي به اين قانون واكنش نشان داده به خيابانها ريخته و از مسلمانان سراسر دنيا خواستند تا پاريس را تحت فشار قرار دهند تا اين قانون از ميان برود.

يك دختر مسلمان نيز با اعتراض به اين قانون تبعيضي فرانسه سر خود را به نشانه اعتراض ممنوعيت حجاب در مدارس دولتي تراشيد و به مدرسه رفت.

"سنت دوگاني" پانزده ساله، حجاب خود را از سر برداشت و به مدرسه متوسطه " لوئيس پاستور ليسي" در استراسبورگ ، شرق فرانسه رفت تا تنها سر تراشيده خود را به نشانه اعتراض نشان دهد.